Эксклюзив 12 августа 2023, 19:00 «Вызов для инженерной мысли». Политолог назвал достойный ответ на атаки Украины по Крыму Политолог Станкевич: России нужно создать более эффективную защиту от БПЛА Pxhere

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Киевский режим несколько раз за день попытался атаковать Крымский мост и выпустил по полуострову 20 дронов. Варварские действия Украины не останутся без ответа, пообещали в МИД РФ. Однако лучшее средство в качестве реплики — разработка новых средств защиты от беспилотников, заявил в беседе с «360» политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Ответ по принципу удар на удар — дело достаточно бессмысленное, на мой взгляд. Вот что назрело точно и поможет — уменьшить разрушения и потери, это все-таки более эффективная защита от беспилотников, причем и воздушных, и морских. Это вызов для инженерной мысли», — сказал он.

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Собеседник канала заявил, что необходимо находить какие-то новые эффективные средства борьбы с этим достаточно грозным оружием. Как отметил Станкевич, убойная сила дронов развивается и умножается быстрее, чем создаются средства защиты от этого оружия.

«И вот здесь, конечно, напрашивается какие-то технологические прорывы и решения, которые могли бы защищать и мирное население, и уникальные объекты. Если такого рода ответ появится, то это было бы актуально и логично», — добавил специалист.

Политик заключил, что надо искать защиту, а не способы, как ответить на удар ударом.

Украинская сторона 12 августа несколько раз попыталась нанести террористический удар по Крымскому мосту. При этом украинские вооруженные формирования использовали для атак переделанные в ударный вариант зенитные управляемые ракеты С-200, писал RT.