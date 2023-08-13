Мир 13 августа 2023, 23:51 Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост Зеленский признал ответственность за атаку на Крымский мост 12 августа РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность своей страны за субботнюю атаку на Крымский мост. Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram-канале.

«Очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакого действия России не оставим без ответа», — заявил Зеленский в обращении.

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Украинский президент в своей речи отметил, что ВСУ отвечают на действия российской армии. На Херсонском направлении у ВСУ есть погибшие и раненые, заявил Зеленский.

Минобороны сообщило, что в субботу около 15:00 киевский режим вновь пытался ударить по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200. Российская система ПВО сбила ракету в воздухе. Обошлось без жертв и повреждений.

Варварские атаки на Крымский мост не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима.