13 августа 2023, 23:51
Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост
Зеленский признал ответственность за атаку на Крымский мост 12 августа
Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность своей страны за субботнюю атаку на Крымский мост. Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram-канале.
«Очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакого действия России не оставим без ответа», — заявил Зеленский в обращении.
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Украинский президент в своей речи отметил, что ВСУ отвечают на действия российской армии. На Херсонском направлении у ВСУ есть погибшие и раненые, заявил Зеленский.
Минобороны сообщило, что в субботу около 15:00 киевский режим вновь пытался ударить по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200. Российская система ПВО сбила ракету в воздухе. Обошлось без жертв и повреждений.
Варварские атаки на Крымский мост не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима.
Владимир Зеленский
Крымский мост
Украина
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