Транспорт 18 июля 2023, 20:04 Примерную стоимость восстановления Крымского моста оценили в 1,3 млрд рублей Хуснуллин: восстановление Крымского моста обойдется примерно в 1-1,3 млрд рублей РИА «Новости»

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Восстановление Крымского моста после теракта 17 июля может потребовать сумму порядка 1-1,3 миллиарда рублей. Примерную стоимость в беседе с журналистами назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщило РИА «Новости».

«Сколько будет стоить: пока мы видим один миллиард — 1,3 миллиарда. Это предварительные расчеты», — уточнил вице-премьер.

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Ситуацию с мостом Хуснуллин подробно освещал и в своем Telegram-канале. В ночь на 18 июля по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь удалось восстановить движение автомобилей в реверсивном режиме.

«Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение», — указывал политик.

По его словам, перед тем как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали.

Помимо этого, организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме. В дальнейшем его полностью восстановят.

Движение поездов запустили вскоре после ЧП — это стало возможным, так как железнодорожное полотно моста не получило повреждений, которые помешали бы следованию составов.