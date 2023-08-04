Общество 04 августа 2023, 19:43 Психологи продолжат работу с пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочкой Осиротевшая после теракта на Крымском мосту девочка продолжит работать с психологами РИА «Новости»

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Взятая под опеку своей тети девочка, потерявшая родителей во время теракта на Крымском мосту, отправилась на санаторно-курортное лечение. После возвращения в Новый Оскол с ней продолжат работать психологи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.

В ведомстве подчеркнули, что детский омбудсмен внимательно следит за судьбой ребенка.

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«Девочке еще с момента пребывания в больнице оказывалась психологическая помощь, и она будет продолжена после возвращения в Новый Оскол», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что ребенок получает выплаты из бюджета Белгородской области как пострадавший при атаке ВСУ и как сирота. Губернатор региона Вячеслав Гладков взял на личный контроль все вопросы, которые касаются девочки.

Унесший жизни родителей 14-летней школьницы из Белгородской области взрыв на Крымском мосту прогремел в ночь на 17 июля. Выжившего во время теракта ребенка на вертолете доставили в больницу Краснодара. Врачи диагностировали у девочки травмы и сотрясение мозга.

О выписке пострадавшего подростка сообщил ее дядя в конце июля. Он сказал, что племянница чувствует себя прекрасно, но не стал уточнять, как она восприняла смерть родителей.