Транспорт 09 апреля 2024, 21:04 Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили Губернатор Анохин: движение поездов по направлению Москва — Минск восстановлено

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Движение поездов по направлению Москва — Минск восстановлено. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Открыто движение поездов по направлению Москва — Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены», — написал глава региона.

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По словам Анохина, в ближайшее время железнодорожное движение на участке будет полностью возобновлено.

Ранее стало известно, что рабочие восстановили два из четырех железнодорожных путей, поврежденных при обрушении моста в Вязьме. Губернатор сообщил, что разбор завалов на железнодорожном полотне завершен на 95%, рабочие убрали более 1800 тонн бетонных конструкций. В работе задействованы более 500 человек и 100 единиц спецтехники.

Обрушение автомобильного моста над железной дорогой в Вязьме произошло в понедельник, 8 апреля. В момент ЧП на путепроводе находились машины. В результате аварии один человек погиб, шестеро пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.