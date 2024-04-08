Эксклюзив 08 апреля 2024, 17:55 Мост с автомобилями обрушился в Вязьме Источник «360»: три человека пострадали при обрушении моста в Вязьме

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В Вязьме Смоленской области обрушился Панинский мост. По нему в этот момент ехали несколько автомобилей. Травмы получили три человека, сообщил источник «360».

«Предварительно, пострадали три человека, среди них женщина и ребенок», — уточнил он.

По данным ТАСС, пострадавших шестеро. Telegram-канала Mash сообщил, что сооружение, которое планировали отремонтировать в 2018 году, соединяло часть Вязьмы с промышленным центром.

Телеканал «360»

После ЧП оборвались провода электросетей, повреждения зафиксировали на газовой трубе. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Обстоятельства обрушения устанавливаются.

Ранее в Южном административном округе Москвы автомобиль рухнул с моста. Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажирке.