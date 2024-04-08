Эксклюзив 08 апреля 2024, 18:04 Один человек погиб при обрушении моста в Вязьме МЧС сообщило о гибели человека при обрушении моста в Вязьме

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Грузовой и легковой автомобили находились на мосту Вязьмы во время его обрушения. В результате происшествия погиб один человек, который был в салоне легковушки. Об этом «360» сообщили в пресс-службе смоленского главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что пока уточняют данные по пострадавшим.

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«На мосту находились два автомобиля: один грузовой, другой легковой, в котором находились два человека, один из которых погиб», — заявили в пресс-службе.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что выехал на место происшествия. Контроль с обрушением путепровода глава региона взял под личный контроль.

В распоряжении «360» оказалось видео с обрушенным мостом. На опубликованных кадрах на месте работают сотрудники экстренных служб. По данным осведомленного источника, при обрушении пострадали три человека, в том числе женщина и ребенок.