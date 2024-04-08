08 апреля 2024, 18:38
Уголовное дело завели после обрушения моста в Смоленской области
СК возбудил уголовное дело по факту обрушения моста в Вязьме
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения моста в Вязьме. Погибла одна женщина, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По предварительным данным, путепровод, соединявший два микрорайона в городе Вязьме, обрушился в понедельник около 17:00.
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«В результате обрушения несколько автомобилей, двигавшихся по мосту, упали вниз. Имеется погибшая, число пострадавших уточняется», — уточнили в ведомстве.
Криминалисты осмотрели на место происшествия, также сейчас допрашиваются очевидцы. Причины и условия произошедшего выясняются.
Путепровод в городе Вязьма Смоленской области рухнул, когда по нему ехали грузовой и легковой автомобили. По последним данным, пострадали шесть человек и один погиб.
Московская железная дорога сообщила, что из-за обрушения путепровода движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево приостановили. Транспортная прокуратура организовала проверку.
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