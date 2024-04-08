Происшествия 08 апреля 2024, 18:17 Число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести МЧС: при обрушении путепровода в Вязьме число пострадавших увеличилось до шести РИА «Новости»

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Число пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области увеличилось до шести, пятерых госпитализировали и один погиб. Об этом РИА «Новости» сообщили в главке регионального МЧС.

Изначально поступала информация об одном пострадавшем и одном погибшем.

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«Шесть человек пострадали в результате происшествия. Пятерых из них доставили в больницы, один погиб», — отметила представитель ведомства.

Путепровод в городе Вязьма Смоленской области рухнул ранее в понедельник, когда на нем находились грузовой и легковой автомобили. Глава региона Василий Анохин сообщал, что лично выехал на место ЧП и взял ситуацию под личный контроль.

В распоряжении «360» появились кадры с обрушенным мостом. На место выехали экстренные службы. Telegram-канала Mash уточнял, что мост соединял промышленный центр с частью Вязьмы. В 2018 году объект хотели отремонтировать.