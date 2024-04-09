Важное 09 апреля 2024, 20:14 Два из четырех поврежденных ж/д путей восстановили в Вязьме Анохин: в Вязьме восстановили 2 из 4 поврежденных при обрушении моста ж/д путей

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Последствия обрушения путепровода в Вязьме устраняют по графику. Специалистам уже удалось восстановить два пути железнодорожной линии, сейчас их проверяют поездом ремонтной службы, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что все работы по восстановлению проходят на максимальной скорости. Также рабочие начали приводить еще два пути в порядок после полной расчистки.

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По словам Анохина, работы по разбору завалов на железнодорожном полотне завершили на 95%. С места обрушения убрали более 1800 тонн бетонных конструкций.

Также специалисты закончили подготовку к прокладке сети газоснабжения. На месте происшествия трудятся более 500 человек и 100 единиц спецтехники.

Обрушение железнодорожного моста в Вязьме произошло 8 апреля. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили пять человек. Следственный комитет завел уголовное дело.