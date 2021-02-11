Звезда «Мандалорца» сравнила США с нацистской Германией и лишилась роли. Но зрители ополчились на Disney

Актрису Джину Карано выгнали из сериала «Мандалорец» за посты в Twitter. Она сравнивала происходящее в США с нацистской Германией, поддерживала Трампа и говорила о том, что евреев угнетали еще до прихода Гитлера. Теперь в Twitter призывают отказаться от продукции Disney, который принял решение об увольнении.

Неприемлемые посты

В киностудии Lucasfilm, «дочке» Walt Disney Studios, сообщили о том, что больше не работают с актрисой Джиной Карано, ставшей звездой сериала «Мандалорец», и не планируют впредь продолжать сотрудничество с ней. О том же заявили и в агентстве UTA.

Причиной такого решения стали публикации актрисы в социальных сетях. Она неоднократно выступала с непопулярными заявлениями, но последней каплей стал случай, когда актриса сравнила США с Третьим рейхом. Она написала у себя в Instаgrаm о том, что сегодня быть республиканцем в США равносильно быть евреем в нацистской Германии. Таким способом Карано выступила в поддержку партии Дональда Трампа.

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды?» — писала она.

Сначала против таких высказываний взбунтовались фанаты в Twitter. Ее слова стали цитировать с припиской «Увольте Джину Карано» (#FireGinaCarano). После того как хештег набрал популярность, ее агенты и продюсеры тоже решили высказать осуждение. Тем более что многие пользователи Сети призывали студии отказаться от работы с актрисой.

«Ее посты в соцсетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной принадлежности, отвратительны и неприемлемы», — объяснили в Lucasfilm.

На момент публикации материала пост актрисы уже был удален. До этого Джине Карано уже приходилось извиняться за свою активность в соцсетях. Она указала в своем Twitter, что предпочитает местоимения beep/bop/boop в качестве обращения к себе. Многие сочли это трансфобией, ведь обычно местоимения указывают люди, чья гендерная идентичность не совпадает с их биологическим полом.

В ноябре 2020-го Джина Карано активно высмеивала ношение лицевых масок, к которому призывали врачи. Она же активно продвигала теорию о том, что Трамп проиграл президентские выборы в США из-за фальсификаций на голосовании. Актриса также блокировала аккаунты последователей Black Lives Matter и недостаточно поддержала движение, что тоже вызывало серьезный резонанс в обществе.

Twitter бунтует

В ответ на увольнение Джины Карано многие пользователи Twitter выступили с критикой решения. Многие поразились тому, как работает демократия в США, наказывая людей за мнение, отличное от их собственного.

Другие объяснили, что на самом деле сравнение США с Третьим рейхом не было направлено на то, чтобы оправдать нацистов или кого-то оскорбить. Таким образом, по мнению некоторых фанатов, актриса просто хотела показать, что люди очень легко поддаются соблазну затравить «других», не похожих на себя.

После новостей об увольнении Джины Карано десятки людей в Twitter написали о том, что отменяют свою подписку на стриминговый сервис Disney+, и вывели хештег #CancelDisneyPlus в тренды.

Также появился и тег «Мы любим Джину Карано» (#WeLoveGinaCarano), в котором фанаты вспоминали лучшие моменты из сериалов с актрисой. При этом они писали о том, что не могут себе представить другую исполнительницу роли Кары Дюн в «Мандалорце», а потому не будут смотреть сериал без нее.

Из ММА в кино

В кино Джина Карано пришла из спорта. С самого детства она занималась баскетболом и волейболом, а затем заинтересовалась и борьбой. Сначала она посвятила себя тайскому боевому искусству муай-тай, главной мотивацией для нее была потеря лишнего веса. Причем успех не заставил себя долго ждать: из 14 боев в ММА Карано проиграла только один.

Кинокарьеру Карано начала со съемок в программе «Американские гладиаторы» — шоу о боях на телеканале NBC. Она также снималась в документальном фильме Ring Girls, который рассказывал о пяти американках, хотевших стать лучшими в мире в искусстве муай-тай. Кроме того, Джина Карано появлялась в документальном фильме «Я — Брюс Ли», где рассказала о том, какое влияние актер оказал на ее жизнь.

Затем она снималась в промо для компьютерной игры Command & Conquer: Red Alert 3. Там она выступила в роли советского снайпера и бойца спецназа Наташи Волковой. А полноценный кинодебют произошел благодаря главной роли Мэллори Кейн в фильме «Нокаут» Стивена Содерберга.

После этого Карано снималась в «Форсаже-6», «Неудержимых», «Дедпуле», а также в сериале «Почти человек». Потом ее пригласили в «Мандалорца» на роль Кары Дюн.

Многие отметили, что именно Кара Дюн, которую сыграла Карано, стала ключевым героем в сериале, тем самым феминистическим самостоятельным сильным женским персонажем, которого принято помещать в каждую современную американскую историю.

Теперь более чем успешная карьера актрисы оборвалась из-за пресловутой «культуры отмены» (cancel culture), которая очень популярна в Twitter. Пользователи начинают массово призывать к «отмене» чего-то — отказу от этого. Под горячую руку попала и Джина Карано, хотя многие отмечают, что никаких преступлений и личных оскорблений, в отличие от других звезд, Карано себе не позволяла.