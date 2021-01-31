Арми Хаммеру сказали стоп-слово. Актер окончательно разрушил карьеру после слива БДСМ-переписок

Скандал с голливудским актером Арми Хаммером набирает обороны и, похоже, разрушит его карьеру. Звезда «Агентов А.Н.К.Л.» уходит уже из третьего проекта после слитой БДСМ-переписки и рассекреченного Instagram-аккаунта. О том, как плейбой превратился в сумасшедшего сексоголика и каннибала, — в материале «360».

Разрыв контрактов

Киностудия Paramount расторгла контракт с Арми Хаммером на съемки в мини-сериале о создании «Крестного отца». Хаммера утвердили на главную роль в декабре 2020 года. Сериал из 10 эпизодов расскажет о работе продюсера над культовым фильмом о мафии. О том, что с Хаммером попрощались, рассказали источники журнала Variety. Сейчас студия ищет нового актера на роль продюсера.

До этого Хаммер отказался сниматься в романтической комедии «Свадьба по залету» (Shotgun Wedding), где должен был сыграть с Дженнифер Лопес. Тогда же он впервые прокомментировал слитую переписку, назвав обвинения «бредовыми».

Уход из проекта актер объяснил тем, что в сложной ситуации не может оставить детей, уехав на съемки в Лос-Анджелес.

Третьим проектом, который покинул Хаммер, стал сериал «Газлайтинг» про Уотергейтский скандал. Артист заявил, что не сможет участвовать в съемках из-за нестыковок в расписании.

В течение 10 лет Хаммер был женат на актрисе и журналистке Элизабет Чеймберс. У пары двое детей — шестилетняя дочь Харпер Грейс и четырехлетний сын Форд Дуглас. Семья жила на Каймановых островах. Летом 2020 года Хаммер объявил о разводе и вернулся в Лос-Анджелес. Однако так и не смог договориться с бывшей супругой об опеке над детьми и вновь поехал на острова, чтобы с ними увидеться.

БДСМ-переписки и тайный Instagram

Скандал, подмочивший Хаммеру репутацию и стоивший ему прибыльных контрактов, разгорелся из-за слитой переписки, выложенной в соцсетях. В скриншотах из Instagram Хаммер описывал свои БДСМ-фантазии. В одном диалоге он говорил девушке, что хотел бы попробовать на вкус ее кровь и что его возбуждают мысли о каннибализме.

Писательница Джессика Чинчин Энрикес, сходившая на свидание с актером в сентябре 2020 года, призвала не сомневаться в подлинности выложенных личных сообщений. Однако ее единственный аргумент состоит в том, что доверять всегда нужно не абьюзеру, а жертве.

Позднее анонимный друг бывшей супруги Хаммера рассказал, что ей раньше писали вероятные любовницы артиста, но Чеймберс не верила их сообщениям.

Выложенные скриншоты, по его словам, шокировали Элизабет и вызвали отвращение.

«У Арми была сторона, о которой она не знала. Она не понимает, было ли так всегда или случилось что-то, что полностью изменило его», — сообщил еще один друг семьи.

Последний гвоздь в карьеру Арми, похоже, забили его друзья. Оказалось, что актер вел приватный Instagram, в который выкладывал свои похождения. На кадрах, которые оказались в распоряжении Daily Mail, актер осматривает комнату в отеле на Каймановых островах. В этот момент на кровати на четвереньках стоит женщина в нижнем белье с красными ягодицами. Подпись гласит, что это «Мисс Каймановы острова».

На другом видео Арми открывает пиво за рулем и слизывает белые кристаллы с руки своего попутчика.

Источник фото: скриншот видео с dailymail.co.uk

В этот же аккаунт актер выложил постановление суда с требованием пройти тест на наркотики, чтобы увидеться с детьми. И сообщил, что результат теста был отрицательным.

«Хотя в моей моче были каннабиноиды и бензо[диазепины], но у кого их нет?» — поделился актер.

Он также порассуждал на тему, что «развод — это сплошное веселье». Хотя и не такое, как наркотики.

После попавших в таблоид видеороликов актер, похоже, решил закопать себя еще глубже. Он принес извинения организаторам конкурса «Мисс Каймановы острова», заявив, что девушка на видео, «украденном из его приватного Instagram», не имеет отношения к конкурсу.