Кого он/они будут играть? Соцсети свела с ума новость о трансгендерном каминг-ауте актрисы Эллен Пейдж

Канадская актриса Эллен Пейдж, известная по фильмам «Джуно» и «Люди Икс», совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина. Фанаты вспоминают об отношениях актрисы с девушками и гадают, насколько далеко зайдет перевоплощение.

«Привет, друзья. Я хочу поделиться с вами, что я транс. Мои местоимения — „он/они“, и меня зовут Эллиот», — сказано в обращении Пейдж.

Актеру 33 года. В 2014 году Эллен совершила каминг-аут как лесбиянка, а в 2018-м сочеталась браком с танцовщицей и учительницей Эммой Портнер.

«Сегодня лесбиянки всего мира потеряли одну из своих икон», — пишут пользователи.

Студия Netflix поддержала актера. Компания сообщила, что Пейдж продолжит играть женского персонажа по имени Ваня Харгривз в сериале «Академия Амбрелла».

Комментаторы гадают, как теперь изменится Эллиот.

Одни гордятся актером.

Других пугает, что подумают окружающие.

А третьих их собственные чувства.