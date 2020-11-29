Президент США Дональд Трамп заявил, что подсчет голосов на выборах был сфальсифицирован в пользу Джо Байдена. Более того, к сокрытию нарушений причастны ФБР и Минюст.

«Эти выборы были сфальсифицированы. Эти выборы были полной фальсификацией», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Он добавил, что в некоторых штатах избирателям разрешили сдавать бюллетени после дня выборов. По словам американского лидера, подсчет голосов проводился в пользу демократа Джо Байдена.

«Это массовое мошенничество. Что ФБР и Министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны. <…> Если вы сотрудник ФБР, Министерства юстиции, то это самое важное дело, за которым надо следить. Где они?» — поинтересовался Трамп.

При этом президент не представил никаких доказательств своих обвинений. Но он отметил, что у республиканцев они есть.

«Мы пытаемся передать доказательства, но судьи не желают дать нам это сделать. Мы располагаем большим количеством доказательств. <…> Есть большое количество различных историй [о нарушениях на выборах]», — заверил глава США.

Выборы нового президента прошли в США 3 ноября. Официально результаты голосования еще не огласили. По информации СМИ, в гонке лидирует демократ Джо Байден. Лидеры некоторых стран уже поздравили его с победой. При этом Трамп отказывается признать свое поражение и продолжает добиваться пересчета голосов.