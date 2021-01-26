Суд обязал компанию Вайнштейна выплатить миллионы долларов пострадавшим женщинам

Компанию бывшего продюсера Харви Вайнштейна Weinstein Company обязали выплатить более 17 миллионов долларов пострадавшим от него женщинам. Деньги будут распределены между более чем 50 жертвами.

Суд в американском штате Делавэр предписал выплатить жертвам 17,1 миллиона долларов в рамках дела о банкротстве компании. Судья Мэри Уолрот постановила создать фонд, средства из которого пойдут на оплату компенсаций женщинам, которые пострадали от сексуального насилия со стороны продюсера. Об этом сообщил портал The Variety.

Некоторые из них получат более 500 тысяч долларов. Решение суда было согласовано с пострадавшими, большинство из них поддержало его. Судья отметила, что создание фонда помогло гарантировать жертвам Вайнштейна хорошие выплаты. Если бы этого не произошло, многие бы получили минимальные суммы, а кто-то и вовсе остался бы ни с чем.

Фирма, которая принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту, объявила о банкротстве в феврале 2018 года. Продюсера в марте прошлого года приговорили к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Вайнштейн вину не признал.

В конце 2017 года в The New York Times появилась статья о молодых актрисах и подчиненных, подвергшихся насилию за последние 30 лет со стороны продюсера. Позже свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Роуз МакГоун, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.