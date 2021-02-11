Джину Карано выгнали из «Мандалорца» за поддержку республиканцев

Кинокомпания Lucasfilm отказалась сотрудничать в будущем с американской актрисой, моделью и бывшей спортсменкой Джиной Карано. Об этом говорится в заявлении компании, работающей над сериалом «Звездные войны. Мандалорец», в котором до последнего времени снималась артистка, сообщил Deadline.

Руководство Lucasfilm посчитало записи Карано в соцсетях отвратительными и неприемлемыми, поскольку они порочат людей на основании их культурной и религиозной идентичности.

Актриса опубликовала те посты в Instagram 9 января. В одном из них она поддержала сторонников Республиканской партии США. Карано сравнила их положение после скандального ухода бывшего президента США Дональда Трампа из Белого Дома с положением евреев в Третьем рейхе и оккупированных им странах.

«Евреев били на улицах не немецкие солдаты, а их же соседи, иногда даже дети. Историю все время переписывают, и сейчас мало кто понимает, что к тому моменту, когда нацисты смогли с легкостью избавиться от тысяч евреев, правительство уже научило соседей их ненавидеть просто за то, что они есть. И где тут разница с шельмованием людей за их политические взгляды?» — писала Карано.

Другой пост актриса посвятила масочному режиму. Он включал фотографию человека, который надел одну маску на лицо, а другую — на голову. Подпись гласила: «Тем временем в Калифорнии».

Посты о Холокосте и масках были удалены. Однако сам факт публикаций породил запуск кампании с хэштегом «Уволить Джину Карано». Людям не понравилось, что актриса с ее «расистскими» взглядами играет в «Мандалорце» бывшего бойца повстанцев Кару Дьюн.

Джина Карано снялась в семи сериях двух первых сезонов «Мандалорца» в 2019–2020 годах, написал «Ридус».