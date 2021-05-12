ЖКХ для людей. Коммунальные изменения в Подмосковье сделали жизнь проще

Сферу ЖКХ тоже можно сделать простой и понятной. В Подмосковье коммунальные услуги можно контролировать и оплачивать онлайн, что повышает конкуренцию среди УК, а значит, и качество услуги. Более того, на этом могут заработать и сами жители. Подробнее о новых онлайн-сервисах в сфере ЖКХ, которые работают в Московской области, рассказывает «360».

Тема ЖКХ касается каждого, ведь она напрямую влияет на жизнь человека. Все собственники жилья каждый месяц получают платежку с цифрами, а откуда они взялись, не понимают. Еще сложнее найти ответственного, который бы смог объяснить, за что такая сумма.

Власти Московской области решили искоренить эту проблему. В этом году главным критерием работы коммунальщиков стала клиентоориентированность. Жителям Подмосковья теперь доступны умные платежки, коммунальные бонусы, маркетплейсы от УК и возможность избавиться от лишних коммерческих организаций-посредников.

Большой брат капремонта

За несколько лет активной работы со сферой ЖКХ Московской области удалось стать лидером по масштабности программы капитального ремонта.

«В 2021 году мы расширили программу ремонта крыш, фасадов инженерных сетей. Важно продолжать информировать жителей, чтобы у каждого было четкое понимание, когда и что отремонтируют в его доме», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

Контролировать ход работ по капитальному ремонту могут сами жители. Еще прошлой зимой заработал Центр управления проектами областного Фонда капитального ремонта, аналога которому нет в стране. На всех объектах, связанных с ремонтом кровли и фасадов, установлены камеры, которые выведены в аттестационный центр. Постоянный видеоконтроль в разы повышает технологический уровень работ и соблюдения техники безопасности, сокращает количество нарушений.

«Добродел» решит проблемы

В Подмосковье заменили все лифты, которые эксплуатировались более 25 лет. Но это не значит, что власти области, закрыв гештальт, забыли о подъемниках. Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям отметил, что лифты, которым около 20 лет, также регулярно ломаются, поэтому там, где много жалоб, их заменяют на более удобные и современные.

Источник фото: телеканал «360»

Для решения проблемы жители должны сообщить о ней на портале «Добродел». После массовых жалоб на частые поломки лифта его должны поменять на новый.

С 2015 года благодаря «Доброделу» власти региона смогли помочь более двух миллионам жителей с решением их проблем. После введения обязательной регистрации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Добродел» стал еще эффективнее, так как туда перестали проникать фейковые сообщения.

Отзывчивая УК

Если управляющая компания никак не реагирует на жалобы и просьбы жителей, то в Подмосковье можно собрать совет дома и выбрать более отзывчивого исполнителя коммунальных услуг. Им может стать либо другая частная компания, либо сервисная с муниципальным участием. Так можно избавиться от лишнего звена в лице коммерческой организации. Жильцы будут вести диалог напрямую с поставщиками ресурсов.

Источник фото: телеканал «360»

Собрать совет дома несложно. Московская область первой в России перешла на электронный формат проведения собраний жильцов. На таких собраниях жители выбирают способ взаимодействия с управляющей организацией, обсуждают капитальный ремонт и благоустройство.

Собственники могут голосовать онлайн не только в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», но и с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru.

Выгодное ЖКХ

С помощью сервиса «Умная платежка», который заработал в прошлом году, жители могут оплачивать счета без комиссии, передавать показания приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами или узнавать о тарифах на коммунальные услуги в режиме онлайн.

Благодаря платформе жизнь подмосковных жителей стала проще, а управляющих компаний сложнее — жильцы теперь могут контролировать их работу. Сервис, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, позволяет вести борьбу с недобросовестными коммунальщиками.

С 1 мая заработала уникальная программа «Коммунальный бонус», которая позволяет жителям Подмосковья при оплате онлайн получить кешбэк. Участником ее может стать каждый житель области, который не имеет задолженности за ЖКХ и вовремя оплачивает платежи онлайн. Делать это нужно через сервисы МосОблЕИРЦ: через кнопку моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф или через «Умную платежку» мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн».

За каждую оплаченную квитанцию пользователь получает бонусы, которые можно использовать при покупке продуктов, товаров для дома, бытовой химии.

На этом власти Подмосковья не собираются останавливаться. В будущем они планируют запустить целый маркетплейс от УК, чтобы выбирать нужную услугу не только по фиксированной, но и привлекательной цене.