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    23 апреля 2021, 16:37

    Названы популярные темы онлайн-собраний жильцов в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Самым частым поводом для онлайн-собраний жильцов в Подмосковье стал выбор совета дома. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

    Названы популярные темы онлайн-собраний жильцов в Подмосковье

    Он отметил, что Московская область первой в России перешла на электронный формат проведения собраний жильцов.

    Самый популярный повод для онлайн-встречи — выбор совета дома. На втором месте — определение его полномочий.

    «А третий вопрос — утверждение отчета о работе управляющих организаций», — добавил Велиховский.

    На таких собраниях жители выбирают способ взаимодействия с управляющей организацией, обсуждают капитальный ремонт и благоустройство.

    Названы популярные темы онлайн-собраний жильцов в Подмосковье | Изображение 1

    Собственники могут голосовать онлайн не только в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», но и с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru.