Названы популярные темы онлайн-собраний жильцов в Подмосковье

Самым частым поводом для онлайн-собраний жильцов в Подмосковье стал выбор совета дома. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он отметил, что Московская область первой в России перешла на электронный формат проведения собраний жильцов.

Самый популярный повод для онлайн-встречи — выбор совета дома. На втором месте — определение его полномочий.

«А третий вопрос — утверждение отчета о работе управляющих организаций», — добавил Велиховский.

На таких собраниях жители выбирают способ взаимодействия с управляющей организацией, обсуждают капитальный ремонт и благоустройство.

Собственники могут голосовать онлайн не только в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», но и с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru.