Программа «Коммунальный бонус» стартует в Подмосковье 1 мая

Программа лояльности «Коммунальный бонус» по оплате жилищно-коммунальных услуг стартует в Московской области 1 мая. Ответственные плательщики получат скидки в интернет-магазинах, кафе, на онлайн-курсах.

Программу разработало региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Участником вправе стать каждый житель Подмосковья, который вовремя и в полном объеме оплатил коммунальные платежи через онлайн-сервисы МосОблЕИРЦ: через кнопку моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф или через «Умную платежку» мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн». Еще одно условие — не иметь задолженностей за ЖКХ за прошлые периоды.

«Коммунальный бонус» предоставляет бонусы в виде скидок, купонов и промокодов на разные товары и услуги. К программе подключены десятки выгодных предложений от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, кафе и ресторанов. Пользователю предложат меню привилегий «Коммунального бонуса» сразу после онлайн-оплаты. После выбора бонуса и заполнения короткой формы участник программы получит промокод.

Оплата ЖКХ онлайн позволяет также платить за коммуналку без комиссии, что дает дополнительную экономию в виде как минимум тысячи рублей в год.

«Применительно к сфере ЖКХ данная программа пока не имеет аналогов в России. Теперь платить за коммуналку с выгодой с использованием онлайн-сервиса МосОблЕИРЦ жители Подмосковья могут ежемесячно, программа носит бессрочный характер», — заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

В личном кабинете МосОблЕИРЦ зарегистрированы более 1,5 миллиона пользователей — почти половина всех плательщиков коммунальных услуг.

Если житель Подмосковья не является плательщиком МосОблЕИРЦ, необходимо обратиться в свою управляющую организацию для перехода его многоквартирного дома на обслуживание в МосОблЕИРЦ.