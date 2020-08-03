«Экономить время и ресурсы». Новый коммунальный онлайн-сервис «Умная платежка» запустили в Подмосковье

Пользователи смогут мгновенно увидеть детализацию расчетов по каждой услуге. Например, узнать о тарифах, задолженностях, льготах, произведенных оплатах и формулах расчетов. Зайти в новый личный кабинет можно либо с главной страницы сайта, либо через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Жители смогут без комиссии оплачивать коммунальные услуги, передавать показания с приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами и не только. Предусмотрена опция настройки push-уведомлений. Об этом рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Пока что сервис доступен в двух городских округах, но в дальнейшем „Умная платежка“ будет доступна всем жителям региона Антон Велиховский.

В разделе «Платежи» можно будет найти детализацию расчетов с расшифровкой начислений по каждой услуге.

Новый сервис поможет повысить уровень обслуживания. Он даст возможность моментально получить доступ к «мини-офису». Это отметил генеральный директор «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.

Впервые для жителей Подмосковья был создан принципиально новый сервис, комплексный по наполнению и простой в использовании. <…> Это и есть та самая „Умная платежка“, которая позволяет экономить время и ресурсы Олег Савельев.

Предложения по улучшению сервиса можно направить на почту otzivlk@mosobleirc.ru. Оставить замечания получится и в разделе «Отправить обращение» на базе личного кабинета.

И это не первый проект, направленный на цифровизацию сферы ЖКХ региона. Ранее, по словам Велиховского, был внедрен сервис для общего собрания собственников квартир в онлайн-формате.