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    03 августа 2020, 19:40

    «Экономить время и ресурсы». Новый коммунальный онлайн-сервис «Умная платежка» запустили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    В Химках и Красногорске начал работать новый онлайн-сервис коммунальных услуг «Умная платежка». Там этот проект запустили в пилотном режиме. Воспользоваться платформой удастся на базе личного кабинета клиента «МосОблЕИРЦ Онлайн».
    «Экономить время и ресурсы». Новый коммунальный онлайн-сервис «Умная платежка» запустили в Подмосковье

    Пользователи смогут мгновенно увидеть детализацию расчетов по каждой услуге. Например, узнать о тарифах, задолженностях, льготах, произведенных оплатах и формулах расчетов. Зайти в новый личный кабинет можно либо с главной страницы сайта, либо через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

    Жители смогут без комиссии оплачивать коммунальные услуги, передавать показания с приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами и не только. Предусмотрена опция настройки push-уведомлений. Об этом рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

    Пока что сервис доступен в двух городских округах, но в дальнейшем „Умная платежка“ будет доступна всем жителям региона

    Антон Велиховский.

    В разделе «Платежи» можно будет найти детализацию расчетов с расшифровкой начислений по каждой услуге.

    Новый сервис поможет повысить уровень обслуживания. Он даст возможность моментально получить доступ к «мини-офису». Это отметил генеральный директор «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.

    «Экономить время и ресурсы». Новый коммунальный онлайн-сервис «Умная платежка» запустили в Подмосковье | Изображение 1

    Впервые для жителей Подмосковья был создан принципиально новый сервис, комплексный по наполнению и простой в использовании. <…> Это и есть та самая „Умная платежка“, которая позволяет экономить время и ресурсы

    Олег Савельев.

    Предложения по улучшению сервиса можно направить на почту otzivlk@mosobleirc.ru. Оставить замечания получится и в разделе «Отправить обращение» на базе личного кабинета.

    И это не первый проект, направленный на цифровизацию сферы ЖКХ региона. Ранее, по словам Велиховского, был внедрен сервис для общего собрания собственников квартир в онлайн-формате.

    Новости SMI.FM