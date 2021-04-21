Подмосковный «Добродел» решил 2 млн проблем жителей с 2015 года

Подмосковный «Добродел» помог решить два миллиона проблем жителей за 5,5 года своей работы. Он появился в 2015 году по поручению губернатора Андрея Воробьева.

С момента запуска портала жители Подмосковья прислали 4,4 миллиона сообщений, из которых подтвердили решение двух миллионов. Это подчеркнул глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Он объяснил, что решили и 1,2 миллиона оставшихся проблем, но они еще ожидают проверки пользователей.

Московская область обрела передовой опыт по выстраиванию эффективных цифровых систем обратной связи с жителями. Сервис пользуется большой популярностью и доверием Максим Рымар.

По его словам, каждую неделю на портале прибавляются около шести тысяч новых пользователей, поступает около 15–20 тысяч сообщений.

«За время существования портала по просьбам жителей мы уже устранили 87 тысяч ям на дорогах или во дворах, обустроили и отремонтировали 40 тысяч детских площадок, починили около 62 тысяч фонарей», — добавил министр.

Вместе с тем «Добродел», по его словам, стал еще эффективнее благодаря введению обязательной регистрации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это помогло исключить фейковые сообщения.