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    21 апреля 2021, 09:46

    Подмосковный «Добродел» решил 2 млн проблем жителей с 2015 года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковный «Добродел» помог решить два миллиона проблем жителей за 5,5 года своей работы. Он появился в 2015 году по поручению губернатора Андрея Воробьева.

    Подмосковный «Добродел» решил 2 млн проблем жителей с 2015 года | Изображение 1

    С момента запуска портала жители Подмосковья прислали 4,4 миллиона сообщений, из которых подтвердили решение двух миллионов. Это подчеркнул глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

    Он объяснил, что решили и 1,2 миллиона оставшихся проблем, но они еще ожидают проверки пользователей.

    Московская область обрела передовой опыт по выстраиванию эффективных цифровых систем обратной связи с жителями. Сервис пользуется большой популярностью и доверием

    Максим Рымар.

    По его словам, каждую неделю на портале прибавляются около шести тысяч новых пользователей, поступает около 15–20 тысяч сообщений.

    Подмосковный «Добродел» решил 2 млн проблем жителей с 2015 года | Изображение 2

    «За время существования портала по просьбам жителей мы уже устранили 87 тысяч ям на дорогах или во дворах, обустроили и отремонтировали 40 тысяч детских площадок, починили около 62 тысяч фонарей», — добавил министр.

    Вместе с тем «Добродел», по его словам, стал еще эффективнее благодаря введению обязательной регистрации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это помогло исключить фейковые сообщения.