Жители Подмосковья первыми в России начали следить за капремонтом домов онлайн

Цифровым технологиям удалось упростить уже многие сферы жизни, а теперь они добрались до капитального ремонта домов Подмосковья. Благодаря видеокамерам и онлайн-системам следить за обновлением фасадов и крыш стали буквально 24 часа в сутки.

Еще прошлой зимой заработал Центр управления проектами областного Фонда капитального ремонта. Такой есть только в Подмосковье.

Отсюда в онлайн-режиме следят за ремонтом домов. Картинку транслируют со всех площадок, где проводят наружные работы. Это отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Все объекты, связанные с ремонтом кровель и фасадов, обеспечены камерами и выведены в аттестационный центр. Жители Подмосковья тоже могут увидеть, как идут работы Антон Велиховский.

Постоянный видеоконтроль в разы повышает технологический уровень работ и соблюдения техники безопасности, сокращает количество нарушений.

Сегодня в Московской области насчитывается около 150 камер по капремонту. Их установка стала обязательным условием для обновления кровель и фасадов.

«Благодаря автоматизированной системе и видеотрансляции контроль за процессом капитального ремонта крыш и фасадов выполняют 24/7. Важно, что каждый житель региона с любого устройства сможет следить за преображением своего дома», — добавил Велиховский.

За каждым домом закреплен сотрудник фонда. Все посменно следят за ремонтом еще и в специальном приложении. Также проводятся онлайн-встречи со строителями.

«Ничто не заменит личный приезд и осмотр, но видеокамеры в помощь. Почему? Например, руководитель проекта видит, что есть неправильное складирование материалов или что кровля вскрыта, а идет дождь. И тогда своевременно применяют меры, чтобы подрядчик исправил недочеты», — сказала руководитель областной Ассоциации совета многоквартирных домов Юлия Белехова.

Следить за процессом онлайн можно на официальном сайте фонда www.fkr-mosreg.ru, в разделе «Интерактивной карты».