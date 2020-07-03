Инфекционист США назвал наиболее опасный штамм коронавируса

Одна из мутаций нового коронавируса — штамм G614. Он легко и быстро размножается, а потом передается от человека к человеку. Именно данный штамм присутствовал в Италии. Об этом сообщил инфекционист США Энтони Фаучи.

Его слова привел Journal of the American Medical Association. В Италии G614 заразился 240 961 человек. Из них 34 818 умерли, отметил «Интерфакс». Однако в Ухане был другой штамм.

Во время своего заявления он сослался на работы исследователей из группы Sheffield COVID-19 Genomics Group. Инфекционист считает, что новая мутация оказала более серьезное воздействие на людей, нежели уханьский вирус.

Тем временем в США заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Так, на утро 3 июля там подтвердили 2 837 189 случаев. В стране умерли 131 485 зараженных. Днем ранее в Штатах зафиксировали рекордный прирост заболеваемости — 54 879 инфицированных.

В России,за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 6718 человек. Всего в РФ зарегистрировано 667 883 случаев. С COVID-19 справились 437 893 россиянина, умерли — 9859.