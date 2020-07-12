Новый штамм коронавируса сделал инфекцию еще более заразной. Если раньше от одного больного вирус могли подцепить два человека, то теперь их количество увеличилось до четырех.

«Исследование в Гонконге подтвердило указанную тенденцию, поскольку число людей, которые, как ожидается, заразятся от каждого инфицированного, увеличилось с двух с половиной — трех в марте до четырех в настоящее время», — привело издание South China Morning Post слова профессора и декана медицинской школы Гонконгского университета Габриэля Леунга.

При этом ученый отметил, что увеличенная заразность не делает коронавирус более смертоносным. По его словам, причиной изменения инфекции кроется в мутации наиболее распространенного штамма коронавируса. Эта мутация и сделала вирус заразнее почти на треть.

В начале июля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал, что одна из мутаций нового коронавируса — штамм G614. Этот штамм способен быстро размножаться, а затем заражать людей. Он подчеркнул, что именно G614 в Италии заразились более 240 тысяч жителей. При этом в Ухане, откуда началось инфицирование, был другой штамм.