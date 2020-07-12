facebook_pixel
    12 июля 2020, 11:30

    Коронавирус стал заразнее — ученые

    Дарья Бунякова

    Новый штамм коронавируса сделал инфекцию еще более заразной. Если раньше от одного больного вирус могли подцепить два человека, то теперь их количество увеличилось до четырех.
    Коронавирус стал заразнее — ученые

    «Исследование в Гонконге подтвердило указанную тенденцию, поскольку число людей, которые, как ожидается, заразятся от каждого инфицированного, увеличилось с двух с половиной — трех в марте до четырех в настоящее время», — привело издание South China Morning Post слова профессора и декана медицинской школы Гонконгского университета Габриэля Леунга.

    При этом ученый отметил, что увеличенная заразность не делает коронавирус более смертоносным. По его словам, причиной изменения инфекции кроется в мутации наиболее распространенного штамма коронавируса. Эта мутация и сделала вирус заразнее почти на треть.

    В начале июля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал, что одна из мутаций нового коронавируса — штамм G614. Этот штамм способен быстро размножаться, а затем заражать людей. Он подчеркнул, что именно G614 в Италии заразились более 240 тысяч жителей. При этом в Ухане, откуда началось инфицирование, был другой штамм.