Вспышку нового агрессивного и опасного вируса зафиксировали в мире

Во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Ее вызвал новый тип коронавируса — более опасный и агрессивный чем те, которые были известны ранее.

Об этом сообщил информационный портал правительства Вьетнама.

По последним данным, новым типом коронавирусной инфекции заразились четверо пациентов. Двое из них сейчас подключены к аппаратам ИВЛ — они заболели в конце прошлой недели. Исследователи сообщили, что этот вид вируса скорее размножается в легких и быстрее провоцирует переход пациента к тяжелому состоянию.

По мнению экспертов, вирус мог попасть в страну двумя способами. По одной версии, его могли привезти в страну нелегальные мигранты. По другой — пациенты заразились мутацией вируса из одной из больниц Дананга. Именно там лечатся пациенты, у которых подтвердили заражение коронавирусом.

По последним данным, во Вьетнаме зафиксировали 420 случаев заражения коронавирусом за все время распространения пандемии. До вспышки в Дананге случаи заражения внутри страны не выявляли на протяжении более трех месяцев.

По информации на утро 27 июля, в мире инфекцией заразились уже более 16,2 миллиона человек. Коронавирус зафиксировали на территории уже 188 стран.