Ученые выделили два разных штамма коронавируса в Италии

Итальянские вирусологи обнаружили два разных штамма нового коронавируса на севере Италии, в области Ломбардия. Именно это место стало эпицентром локальной вспышки COVID-19.

Штамм, выделенный в зоне Бергамо, одном из самых пострадавших от коронавируса городов, отличается по «генетической последовательности и ряду характеристик» от штамма, который вызвал вспышку в районе Лоди и Кремоны, пишет агентство ANSA.

По словам профессора Фаусто Балданти, директора отделения вирусологии больницы «Сан-Маттео» в Павии, в районе Кодоньо, после выявления в местной больнице 21 февраля так называемого первого пациента с коронавирусной инфекцией проведенные исследования показывают, что уже в середине января вирус был распространен.

Профессор Раффаэле Бруно, заведующий отделением инфекционных заболеваний той же больнице, указал, что после поступления первых пациентов стало очевидно, что предлагаемая в китайском Ухане терапия не соответствовала необходимому лечению.

Кроме того, в Кодоньо антитела к новому вирусу были выявлены у 23% населения, прошедшего в соответствии с выборкой серологический анализ. В Бергамо этот показатель достигает 57%. Такая разница, как полагают эксперты, может объясняться тем, что Кодоньо и еще 10 населенных пунктов вокруг Лоди были взяты в «красную» зону, в то время как в Бергамо карантин ввели почти на две недели позже, вместе с общенациональным.

Уханьский институт вирусологии в Китае хранил образцы коронавируса нового типа с 2012 года. Такое заявление сделали журналисты британской газеты The Sunday Times со ссылкой на научные работы двух китайских медиков. В материале указано, что за одну неделю в 2012 году в медучреждения поступили шесть пациентов с тяжелой формой пневмонии. Все они — работники заброшенной медной шахты.