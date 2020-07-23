Ученые создали «коктейль» из антител против коронавируса

Ученые выявили, что наиболее интенсивно вырабатывали антитела организмы тех пациентов, которые переболели тяжелой формой COVID-19. Один из членов научной группы, Дэвид Хо, отметил, что иммунная система таких больных сильнее отреагировала на вирус и смогла полностью подавить его.

Так исследователи обнаружили различные типы опасных для коронавируса антител, смесь из которых может защитить организм от COVID-19 и помочь более эффективно лечить новую инфекцию.

Ученые после нескольких экспериментов на лабораторных животных доказали защитные свойства смеси из антител. Исследователи планируют в дальнейшем провести аналогичные опыты на других животных и на людях.

Ранее сообщалось, что антитела нашли у российских военнослужащих, которые испытали на себе вакцину от SARS-CoV-2. Все участники испытаний перенесли препарат хорошо.