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    23 июля 2020, 01:51

    Ученые создали «коктейль» из антител против коронавируса

    Александра Каширина

    Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке разработали смесь из антител, которая эффективно убивает коронавирус SARS-CoV-2 в организме. Об этом написал портал MedicalXpress.
    Ученые создали «коктейль» из антител против коронавируса

    Ученые выявили, что наиболее интенсивно вырабатывали антитела организмы тех пациентов, которые переболели тяжелой формой COVID-19. Один из членов научной группы, Дэвид Хо, отметил, что иммунная система таких больных сильнее отреагировала на вирус и смогла полностью подавить его.

    Так исследователи обнаружили различные типы опасных для коронавируса антител, смесь из которых может защитить организм от COVID-19 и помочь более эффективно лечить новую инфекцию.

    Ученые после нескольких экспериментов на лабораторных животных доказали защитные свойства смеси из антител. Исследователи планируют в дальнейшем провести аналогичные опыты на других животных и на людях.

    Ранее сообщалось, что антитела нашли у российских военнослужащих, которые испытали на себе вакцину от SARS-CoV-2. Все участники испытаний перенесли препарат хорошо.

    Новости SMI.FM