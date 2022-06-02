На туристическом рынке набирают обороты «карточные туры» — россияне выезжают за границу для оформления там дебетовок Visa и Mastercard. Эти платежные системы частично прекратили транзакции на территории России в марте после начала спецоперации по защите Донбасса. «360» выяснил, какие страны предоставляют россиянам наилучшие условия для оформления счетов и законно ли это вообще.

Куда податься

Наиболее популярными направлениями по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) являются Узбекистан, Армения, Казахстан, Белоруссия и Сербия.

Проще всего россиянам оформить карту в Узбекистане, для этого потребуется загранпаспорт, местная сим-карта и временная регистрация, которую предоставляют отели. В узбекских банках карты оформляются в день подачи заявления, к тому же сотрудники готовы работать с клиентами на русском языке.

Армения и Узбекистан — достаточно раскрученные туристические направления, россияне могут совместить полезное с приятным — пойти на экскурсию или в гастротур, считают эксперты АТОР. Быстрое оформление карт подразумевает короткий тур, что положительно влияет на стоимость поездки. Также популярности этим направлениям добавляет транспортная доступность — в эти страны есть прямые рейсы из Москвы и других крупных российских городов.

Спрос на «карточные туры» в Армению несколько ниже из-за политической напряженности в этой стране. Перспективы Белоруссии стать меккой карточного туризма эксперты оценивают пессимистично — есть риск, что белорусские банки попадут под санкции Запада и эмитированные в этой стране карты Visa или Mastercard будут заблокированы.

Несмотря на это, интерес россиян к белорусским банкам растет, что отмечают банковские сотрудники этой страны. Карту можно оформить как на российский, так и на загранпаспорт.

Оформление дебетовки для нерезидента в Сербии занимает не менее семи дней, что тоже снижает популярность этого направления. В других странах ближнего зарубежья более жесткие условия и сроки оформления более длительные.

Подводные камни «карточного туризма»

Механизм получения карты платежных систем Visa или Mastercard за границей прост — нужно прийти в банк и оформить там счет. При этом держатель карты получает возможность переводить деньги за границу, расплачиваться за рубежом и прочие услуги, которых россияне лишились с уходом Visa и Mastercard. Однако есть и подводные камни в этой схеме. Об этом рассказал «360» директор института социально-экономических исследований Финансового Университета при правительстве России, профессор Алексей Зубец.

Наши западные стратегические партнеры могут заблокировать такую карту, если увидят, что ее постоянное место пребывания — это Россия Алексей Зубец

Соответственно, эта идея может не сработать, отметил профессор. Выход в таком случае есть — оформить карту на знакомого и родственника, который проживает в Армении или Казахстане. Тогда проблем с блокировкой карты не возникнет, заверил Зубец.

Источник фото: РИА «Новости»

Эксперты АТОР также указали на типичные ошибки россиян при оформлении карт за границей. Среди самых популярных — поездки в выходные дни и игнорирование советов сотрудников банков. В итоге турист может получить не ту банковскую карту или карту с неподключенными услугами.

Кто едет и почему именно туда

«Карточные туры» популярны у людей, которые часто ездят за рубеж или занимаются бизнесом с иностранными партнерами. Поездки с чемоданами денег за границу для расчета с поставщиками — не самая правильная стратегия, поэтому бизнесмены предпочитают открывать счета в заграничных банках.

Источник фото: РИА «Новости»

Популярность Казахстана, Армении и других стран объяснить просто — они входят в Евроазиатское экономическое сообщество (ЕАЭС).

«Вы, как гражданин России, на территории этой страны имеете те же права, что и резиденты. Безвизовый въезд, равенство в правах. Для вас открыты финансовые услуги на территории стран ЕАЭС. Поэтому можно с гордо поднятой головой идти в банк и открывать счет», — пояснил профессор.

На банки давят

Периодически в СМИ появляется информация, что та или иная страна перестала выдавать банковские карты россиянам. В АТОР пояснили, что периодически банки удлиняют сроки рассмотрения и «утяжеляют» комплект необходимых документов. В таких случаях принимающие компании находят более сговорчивых партнеров.

Однако нет дыма без огня. На банки СНГ оказывают давление. Пока этому воздействию удается противостоять, но банковские эксперты не могут предсказать, что будет в дальнейшем.

Ранее такое предположение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что россиян смогут ограничить в оформлении карт Visa и Masterсard за рубежом.

Что стало с Visa и Mastercard

Международные платежные системы подсчитали убытки после ухода с российского рынка. Visa оценила убытки в 30 миллионов долларов на конец апреля, Mastercard на тот же период потерял 34 миллиона долларов. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов предрек уход Visa с мирового рынка из-за утраты доверия.

Источник фото: РИА «Новости»

Российским платежным системам удалось создать достойную альтернативу Visa и Mastercard, об этом заявил Министр финансов Антон Силуанов, имея в виду систему «Мир». Также он анонсировал скорый старт в России и других платежных платформ.