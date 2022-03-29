Путешествие прямиком в банк. Россиянам предложили туры для оформления карт Visa и Mastercard

Россияне стали ездить в ближнее зарубежье для оформления карт Visa и Mastercard, чтобы обойти финансовые ограничения. Туроператоры предлагают путешественникам отправиться на несколько дней в страны бывшего СССР для открытия счета. Поехать за границу за картой можно и самостоятельно, но нужно приготовиться к меняющимся требованиям банков.

На смену вакцинному туризму пришли карточные туры. Visa и Mastercard временно приостановили работу в России. Карты платежных систем работают внутри страны до истечения их срока деятельности, но за рубежом, в иностранных интернет-магазинах и сервисах их не будут принимать. ApplePay и GooglePay тоже не работают с российскими картами этих платежных систем.

Для тех, кому необходимо пользоваться банковской картой за рубежом, новый вид туризма стал возможностью обойти финансовые ограничения. При этом россияне должны сообщить об открытом счете за рубежом в налоговые органы в течение 30 дней.

Центральная Азия

Одно из основных направлений для карточного туризма — центральноазиатские страны: Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Туроператоры быстро сориентировались и предложили россиянам короткие поездки за карточками.

Узбекистан

Одна из таких фирм, «Веди Групп», предлагает отправиться в Узбекистан на два дня, чтобы оформить Visa или Mastercard. Короткий тур обойдется россиянину в 23 тысячи рублей, в эту стоимость входят трансфер, проживание в отеле, помощь с подготовкой и подачей документов, услуги курьера и страховка. Схожие предложения есть у компаний «Русский экспресс» и «Интурист».

Открыть счет в Узбекистане можно в Капитал банке, «НБУ», Ипак Йули Банке и Асака банке. Оформить банковскую карту довольно просто. Для этого путешественнику потребуются его заграничный паспорт и местная сим-карта. Банк также может потребовать временную регистрацию, но ее можно получить в отеле во время проживания.

Казахстан

По данным ассоциации туроператоров, фирмы готовят туры в Казахстан, но пока что россияне могут самостоятельно прилететь в страну и открыть мультивалютный счет. Иностранцу потребуется получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН), который нужен для сохранения сведений о физлице. Чтобы его получить, достаточно обратиться в центр обслуживания населения «Правительство для граждан» или подать заявку онлайн.

Для оформления в банке потребуется также сим-карта казахстанского оператора, писало РИА «Новости».

Киргизия

Открыть счет и выпустить карту в Киргизии для иностранцев сложнее, чем в Казахстане и Узбекистане. Для этого потребуются паспорт и талон временной регистрации на территории страны.

Россиянин может оформить как моновалютные, так и мультивалютные карты в сомах, рублях, евро и долларах, сообщил телеканал «Мир».

Закавказье

Закавказье стало вторым популярным направлением для оформления карт систем Visa и Mastercard. Открыть счет можно в Армении и Грузии.

Армения

Туроператоры предлагают оформить путешествие в Армению за банковскими картами. Компания «Русский Экспресс» помогает россиянам оформить карту в стране за 76 900 рублей. В стоимость тура входят не только отель, авиаперелет и транспорт, но и услуги консультанта, который поможет открыть счет в банке UNIBANK.

Сделать это можно и самостоятельно. Для этого потребуются заграничный паспорт, справка о временном проживании в Армении, а в некоторых случаях и другие документы, например, справка о доходах и выписка из банка по счету. Проверка иностранцев может занять несколько дней. При этом банковские сделки иностранцев не должны иметь целью обход налогового законодательства или санкций, написал «Sрutnik Армения».

Грузия

Россияне также начали оформлять карты в грузинских банках, но требования у учреждений могут быть разными. Bank of Georgia потребует от иностранца не только данные паспорта, но и выписку с банковского счета за последние шесть месяцев, а также справку с места работы и трудовой договор с работодателем, написал «Sputnik Грузия».

В другом крупном банке Грузии — TBC Bank — заявили, что к каждому иностранцу применяется индивидуальный подход. Более точную информацию об оформлении счета и карты можно получить в конкретных филиалах банка при подаче заявления.