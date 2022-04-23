Россиян смогут ограничить в оформлении карт Visa и Masterсard за рубежом

Гражданам России могут запретить оформлять карты с международными платежными системами Visa и Masterсard. Такое предположение сделал глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.

Visa и Masterсard частично прекратили работу на территории РФ. Предприимчивые туроператоры начали предлагать россиянам поездки в страны, где можно открыть карты с этими платежными системами. Среди них — Узбекистан, Армения, Казахстан и Турция. Аксаков сказал, что и эта возможность может быть пресечена.

«Сейчас пока придется ездить за границу с наличными, но есть выход — оформить карту в другой стране. Можно попытаться воспользоваться этой возможностью. Даже есть специальные туры, в том числе в страны ЕАЭС, когда россияне выезжают и в других странах открывают карты, чтобы ими пользоваться. Допускаю, что и это могут перекрыть, чтобы навредить россиянам», — сообщил он.

Ранее стало известно об уходе из РФ еще одной платежной системы. 20 апреля китайский UnionPay прекратил выпуск новых карт в российских банках. На эту платежную систему возлагали надежды как на альтернативу Visa и Masterсard.