Аналитик спрогнозировал уход Visa с мирового рынка

Понесенные компанией Visa убытки от приостановки деятельности в России не сравнятся с тем, что ждет ее в будущем из-за утраты доверия. Об этом телеканалу «360» заявил независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

Из квартальной отчетности компании следует, что административные убытки составили 35 миллионов долларов, еще 25 миллионов Visa потратила на поддержку сотрудников в России и на Украине. Эксперт назвал их несущественными по сравнению с общим объемом транзакций, проводимых в этой платежной системе в мире, и возможными последствиями. Указанная в отчете сумма — лишь прямые бухгалтерские потери.

«Думаю, что опасность кроется в большей степени в другом. Пока была единая система Visa и MasterCard, им доверяли во всем мире, а сейчас будут активно создаваться альтернативные платежные системы. Не только в России. Так как утрачено доверие, азиатские страны начинают переживать, что с ними могут аналогично поступить. Поэтому здесь может произойти каскадный эффект, Visa и MasterCard просто перестанут быть мировыми платежными системами», — объяснил аналитик.

Их существенно потеснят UnionPay, криптовалютные расчеты в случае их легализации и другие. Произойдет существенный передел рынка платежных систем, поэтому, предупредил Дмитрий Адамидов, убытки, которые они сейчас признали, — это не худшее, что может быть, возможно сокращение оборота по всему миру.