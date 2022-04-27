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    27 апреля 2022, 12:25

    Аналитик спрогнозировал уход Visa с мирового рынка

    Аналитик Адамидов назвал финансовые убытки Visa незначительными по сравнению с репутационными

    Василиса Андреева, Екатерина Виславская

    Понесенные компанией Visa убытки от приостановки деятельности в России не сравнятся с тем, что ждет ее в будущем из-за утраты доверия. Об этом телеканалу «360» заявил независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

    Аналитик спрогнозировал уход Visa с мирового рынка

    Из квартальной отчетности компании следует, что административные убытки составили 35 миллионов долларов, еще 25 миллионов Visa потратила на поддержку сотрудников в России и на Украине. Эксперт назвал их несущественными по сравнению с общим объемом транзакций, проводимых в этой платежной системе в мире, и возможными последствиями. Указанная в отчете сумма — лишь прямые бухгалтерские потери.

    «Думаю, что опасность кроется в большей степени в другом. Пока была единая система Visa и MasterCard, им доверяли во всем мире, а сейчас будут активно создаваться альтернативные платежные системы. Не только в России. Так как утрачено доверие, азиатские страны начинают переживать, что с ними могут аналогично поступить. Поэтому здесь может произойти каскадный эффект, Visa и MasterCard просто перестанут быть мировыми платежными системами», — объяснил аналитик.

    Их существенно потеснят UnionPay, криптовалютные расчеты в случае их легализации и другие. Произойдет существенный передел рынка платежных систем, поэтому, предупредил Дмитрий Адамидов, убытки, которые они сейчас признали, — это не худшее, что может быть, возможно сокращение оборота по всему миру.