Платежные системы из России стали достойной альтернативой Visa и Mastercard

Иностранные платежные системы Visa и Mastercard частично прекратили работу в России. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что отечественным разработчикам удалось создать достойную альтернативу. Его слова процитировал ТАСС.

«России удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard», — сказал Силуанов.

В России действует платежная система «Мир». Также ее принимают в нескольких других странах. Вероятно, Силуанов говорил о скором старте работы других российских систем.

Visa и Mastercard приостановили работу в России 10 марта. Представители этих платежных систем заявляли, что временно не будут обслуживать новые карты. При этом ранее выпущенные банковские продукты продолжат работу до истечения срока действия. Кроме того, карты Visa и Mastercard прекратили работу сервисах бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay.

Свое решение представители платежных систем связали с позицией по ситуации на Украине. По их мнению, озвученные властями России цели и задачи кампании являются неправильными.