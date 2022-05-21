Россияне начали летать в Белоруссию за картами Visa и Mastercard

Россияне начали летать в Белоруссию для оформления карт Visa и Mastercard. Об этом пресс-службе Приорбанка рассказали «Газете.ru».

Карточки Visа и Mastercard белорусских банков работают за границей, в том числе в иностранных онлайн-магазинах, их можно использовать для оплаты зарубежных сервисов и подписок в App Store и Google Play. Но расплачиваться такими картами в российских магазинах и сервисах не получится.

Бывшая сотрудница Белорусского народного банка Наталья Залесская предрекла популярность такого «карточного туризма», подтвердив, что интерес к этому есть у многих россиян, которым сложно отказаться от благ, которые были до санкций.

В Приорбанке можно открыть карту в российских и белорусских рублях, долларах и евро. Для этого нужно лично посетить отделение банка. Оформляют карты на российский паспорт, но можно оставить заявку и на открытие по загранпаспорту. Срок изготовления карты занимает от одного до пяти дней. Обойдется это примерно в 2755 российских рублей.

Пополнить карту в отделениях российских банков нельзя. Но можно сделать SWIFT-перевод в белорусский банк из российского, если он не отключен от SWIFT. Можно и через интернет-банк, если завести еще одну карту — «Белкарт — Мир». Тогда с российской карты «Мир» можно перевести на карту «Белкарт», а с нее пополнить белорусскую Visa или Mastercard.

После прекращения работы Visa и Mastercard россиянам предлагали туры в целый ряд стран для того, чтобы открыть там карты этих платежных систем.