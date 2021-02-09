Биткоин продолжает взлетать в небо. «Виноват» Илон Маск

Второй день подряд стоимость биткоина бьет рекорды. Эксперт в области блокчейна и криптовалют Михаил Худокормов заявил «360», что курс криптовалюты еще не побил исторический максимум. Ее стоимость может вырасти до 60 тысяч долларов.

«Связано это с тем, что рынок правильно и позитивно реагирует на все новости. В первую очередь на новости из США, Китая и заявления Илона Маска», — отметил Михаил.

В понедельник, 8 февраля, на курс биткоина, по заявлению эксперта, повлияло сообщение, что Чикагская товарная биржа начала торговать фьючерсами на Ethereum.

«Вторая составляющая — это Китай. В Поднебесной криптовалюта стала незаменимым средством в повседневной жизни. Государственная валюта криптоюань также дает толчки для правильного высокого курса криптовалюты. В особенности биткоина», — добавил Михаил Худокормов.

Одной из важнейших персон, которая влияет не только на курс криптовалют, но и на стоимость акций, является Илон Маск. Любое его заявление в последние месяцы отражается в экономическом мире.

«Сообщество, которое следит за курсами валют, акций, за фондовыми рынками, положительно реагируют на какие-то разработки, технологии, например блокчейны. И Илон Маск — это главный показатель курса почти всей криптовалюты, особенно биткоинов. Если он говорит о Dоgесоin, что это какая-то такая интересная, прикольная штучка, то все криптосообщество реагирует на эту новость, и мы видим скачки в курсе всей криптовалюты, и Dоgесоin в том числе», — добавил эксперт.

По мнению Худокормова, в последнее время понимание криптовалюты меняется в положительную сторону. Люди понимают, что она уже вошла в нашу жизнь.

«Криптовалюта вошла в нашу жизнь с правильной точки. Те же главные люди в разработках и крупные мировые державы аккумулируют все новости и говорят, что криптовалюта — это хорошо и от этого нельзя отказываться. Это влияет на курс биткоина и дает нам понять, что криптовалюта и блокчейн — хорошие вещи, которые пришли недавно в нашу жизнь», — заключил Худокормов.

Биткоин взорвался

Биткоин поднимался в цене весь декабрь и январь. В феврале криптовалюта не стала останавливаться. Во вторник, 9 февраля, за несколько часов она четыре раза побила рекорд. Курс начался с отметки 44 тысячи долларов, затем поднялся еще на одну тысячу долларов. Через несколько часов стоимость биткоина выросла до 47 550 тысяч долларов, затем преодолела отметку выше 48 тысяч.

Ажиотаж по поводу биткоина произошел 8 февраля, после заявления американского производителя автомобилей Tesla Илон Маска. Он заявил, что его компания приобрела криптовалюту на 1,5 миллиарда долларов, а также продолжит инвестировать в цифровые активы на долгосрочной основе.

Объявление Tesla и последующий рост цен на биткоины вызвали такой всплеск торговой активности, что крупные криптовалютные биржи, включая Binance, Coinbase, Gemini и Kraken, столкнулись с техническими трудностями.

Котировки в последние дни выросли не только на фоне заявлений Илона Маска, но и новостей о криптовалюте Ethereum. Ей начала торговать Чикагская товарная биржа.

В последнее время любое упоминание криптовалюты Илоном Маском ведет к резкому взлету курса. В конце января на курс биткоина также повлиял предприниматель, вернее, его пост и хештег bitcoin в Twitter. В тот день стоимость биткоина перевалила за 37 тысяч долларов.

Затем он запостил видео со стартом Falcon 9 и написал Dоgе. Это привело к росту цены криптовалюты Dogecogin, которую назвали в честь популярного мема.