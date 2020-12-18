Биткоин впервые за историю своего существования стоит выше $23 тысяч. Советы тем, кто хочет вложиться

Биткоин стремительно дорожает. В четверг, 17 декабря, за одну единицу криптовалюты нужно было заплатить более 23 тысяч долларов. «360» спросил у экономиста и владельца первого профессионального агентства по оценке цифровых активов в России, с чем связано подорожание валюты и чего ждать дальше.

Причины рекордного роста

Вячеслав Зайченко рассказал, что к концу года бизнес сомнительной легальности закрывает последний квартал. И это приводит в движение финансовые потоки.

Кончается год, и многие серые бизнесы — скажем так, полузаконные, — в больших объемах по всему миру просто-напросто закрывают год, четвертый квартал. Это приводит к большим движениям кэшовых составляющих в биткоин Вячеслав Зайченко экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка.

По его словам, биткоином в России активно пользуются эмигранты. Они переводят заработанные рубли в цифровые деньги. Потом у себя на родине они конвертируют криптовалюту уже в свою нацвалюту. Для них это выгоднее, чем покупать доллары. По всему миру, как утверждает эксперт, происходит то же самое.

Несколько по-другому на биткоин смотрит член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков.

«Биткоин в целом связан с финансовым рынком. Не так прямо, как рынок акций, облигаций, но тем не менее. Денежная масса, которую в мире активно накапливалась, увеличивалась. Особенно в этом году из-за того, что вливались деньги в экономику как поддержка бизнеса в эпидемию. Она в конечном итоге приходит на финансовые рынки. Больше некуда прийти этим деньгам, кроме как на финансовые рынки. Это мы видим в ралли фондового рынка и российского, и американского», — рассказал Поярков.

По его словам, также эти деньги приходят на альтернативные рынки. В том числе на рынок криптовалют. Поэтому первая и самая главная причина повышения стоимости биткоина — то, что в мире стало еще больше денег, которым куда-то надо припарковаться.

Биткоин упадет

Поярков отметил, что криптовалютный рынок достаточно спекулятивный. На нем высокая волатильность и мало крупных игроков.

«Поэтому с высокой вероятностью в ближайшее время мы увидим коррекцию. Для того чтобы произошла коррекция на фондовом рынке, нужны миллиарды капитала, чтобы этот рынок подвинуть вниз. Должны какие-то события сложиться, чтобы несколько игроков сразу стали играть на понижение. На рынках криптовалют достаточно пары игроков, которые могут этот рынок обрушить из-за каких-то нейтральных событий, которые обычный рынок бы и не заметил», — сказал он.

Собеседник «360» напомнил, что пару недель назад мир видел так называемую «пилу». Это когда курс биткоина колебался около отметки в 19 тысяч долларов и было непонятно, куда он пойдет — вверх или вниз. Дальше на рынок стали приходить частные инвесторы, выросла поисковая активность по запросу «биткоин».

«Скорее всего, мы увидим коррекцию вниз в самое ближайшее время», — заключил он.

Стоит ли инвестировать

«Сам биткоин как инвестиционная валюта не является инвестицией, потому что он не имеет никакого страхования. Он не подкреплен никакими деньгами. Это именно денежная масса внешних переводов. Ведутся разговоры давно, что биткоин может стать инвестиционной валютой, но это только разговоры», — считает Зайченко.

Он отметил, что сам никогда не занимался инвестированием в биткоин. Поярков оказался не так категоричен.

«Есть такая поговорка, что никогда не поздно купить биткоин. Потому что в целом биткоин как альтернативная финансовая система развивается и будет развиваться», — сказал Поярков.

По его мнению, биткоин — это долгосрочная инвестиция. Его можно купить в любой момент. Однако он посоветовал подождать с приобретением биткоина, «если есть желание получить на нем какую-то прибыль и зафиксироваться в краткосрочной перспективе».

Предыдущие взлеты и падения

Биткоин появился в 2008 году. Значительный взлет цены произошел в 2011-м. Тогда курс этой криптовалюты за несколько месяцев вырос на 11 000%. Одна единица стоила 35 долларов. В следующие месяцы курс упал на 90%. В 2013 году стоимость этой цифровой валюты выросла до 250 долларов, после чего снизилась более чем на 80%. В этом же году биткоин сумел преодолеть отметку в 1000 долларов, а в 2015 году опять торговался в районе 150 долларов.

Похожий рост на тот, который происходит сейчас, был в 2017 году. Тогда стоимость биткоина менее чем за 12 месяцев возросла в два раза и составляла 19 511 долларов. Впрочем в следующем году на рынке произошел обвал, и криптовалюта подешевела в 4,4 раза, пишет РБК.

Весной 2020 года на фоне пандемии биткоин начал расти. В начале декабря он подорожал до 19 864 долларов и тем самым побил цифры трехлетней давности. Однако абсолютный рекорд принадлежит 17 декабря 2020 года. Тогда криптовалюта стала стоить более 23 тысяч долларов.