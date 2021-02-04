Маск парой твитов вызвал резкий рост стоимости мемной криптовалюты

Илон Маск вернулся в Twitter после двух дней отсутствия. Он запостил видео со стартом Falcon 9 и написал Dоgе. Это привело к росту цены криптовалюты Dogecogin, которую назвали в честь популярного мема. Предприниматель сам обратил на это внимание подписчиков и поприветствовал всех, кто заработал на росте курса, коллажем из «Короля Льва».

Он также написал, что Dogecoin — это криптовалюта людей.

2 февраля Маск объявил подписчикам, что на время уходит из Twitter. Некоторые подписчики начали с ним прощаться и расстроились, что больше не смогут поболтать с ним в комментариях. Отсутствовал предприниматель недолго.

Накануне Илон Маск сообщил, что его стартап Neuralink вживил беспроводной чип в мозг обезьяны, после чего она смогла силой мысли играть в видеоигры. Заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ Александр Каплан не увидел в этом эксперименте ничего нового. Он рассказал, что нечто подобное ученые проделывали еще в 1990-х с крысами.