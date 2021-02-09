Стоимость биткойна достигла рекордных $45 тысяч

Криптовалюта биткион обновила исторический максимум, достигнув 45 тысяч долларов за единицу. Рост составил 15,77%. Рыночная стоимость увеличилась до 834,2 миллиарда долларов, обогнав компанию Tesla с рыночной капитализацией в 820,7 миллиарда долларов.

По данным портала CoinDesk на 02:29 мск стоимость биткойна составила 44,925 долларов (+15,26%).

Аналитики связали новый рывок биткоина с опубликованным Tesla годовым отчетом в Комиссию по ценным бумагам США. В нем сказано, что производитель электромобилей «в соответствии с новой инвестиционной политикой» приобрел крупнейшую криптовалюту на 1,5 миллиарда долларов. В документе также указывалось, что компания намерена «время от времени» приобретать цифровые активы с долгосрочной перспективой.

Объявление Tesla и последующий рост цен на биткоины вызвали такой всплеск торговой активности, что крупные криптовалютные биржи, включая Binance, Coinbase, Gemini и Kraken, столкнулись с техническими трудностями.

Предыдущий скачок стоимости биткоина был связан с тем, что основатель Tesla Илон Маск упомянул ее в Twitter.