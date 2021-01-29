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    29 января 2021, 14:48

    Акции биткоина выросли после упоминания о нем Илона Маска

    Дарья Морозова

    Стоимость акций биткоина выросла после того, как Илон Маск упомянул криптовалюту в Twitter. Об этом сообщило радио Sputnik.

    По данным торгов, стоимость биткоина перевалила за 37 тысяч долларов. Маск прокомментировал произошедшее на своей странице.

    «В ретроспективе это было неизбежно», — написал он и добавил хэштэг «bitcoin».

    После этого акции криптовалюты выросли на 16%.

    Ранее Маск на русском языке прокомментировал публикацию Роскосмоса. Запись была посвящена дню рождения советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, которому сегодня исполнилось бы 114 лет.

    «Он был великолепен», — написал миллиардер в комментариях.

    Сообщение Маска оценили почти шесть тысяч человек.

    Также 12 января Маск перестал быть богатейшим человеком на планете. Этот статус снова перешел к Джеффу Безосу. Самым богатым человеком в мире Илон Маск пробыл недолго: Безоса он обогнал 7 января. Тогда за день глава Tesla увеличил свой доход на девять миллиардов, достигнув отметки 186,5 миллиарда долларов.