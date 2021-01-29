Акции биткоина выросли после упоминания о нем Илона Маска

По данным торгов, стоимость биткоина перевалила за 37 тысяч долларов. Маск прокомментировал произошедшее на своей странице.

«В ретроспективе это было неизбежно», — написал он и добавил хэштэг «bitcoin».

После этого акции криптовалюты выросли на 16%.

Ранее Маск на русском языке прокомментировал публикацию Роскосмоса. Запись была посвящена дню рождения советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, которому сегодня исполнилось бы 114 лет.

«Он был великолепен», — написал миллиардер в комментариях.

Сообщение Маска оценили почти шесть тысяч человек.

Также 12 января Маск перестал быть богатейшим человеком на планете. Этот статус снова перешел к Джеффу Безосу. Самым богатым человеком в мире Илон Маск пробыл недолго: Безоса он обогнал 7 января. Тогда за день глава Tesla увеличил свой доход на девять миллиардов, достигнув отметки 186,5 миллиарда долларов.