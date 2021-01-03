Аналитик спрогнозировал рост биткоина до $100 тысяч в 2021 году

«Я ожидаю, что в 2021 году биткоин достигнет отметок значительно выше текущих. Позитивный прогноз: в третьем квартале 2021 года стоимость биткоина превысит отметку 65–75 тысяч долларов», — рассказал президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис считает, что в новом году стоимость биткоина может дойти до 50 тысяч долларов. Но это может сопровождаться взлетами и падениями. То есть в течение года криптовалюта может стоить и по 12–15 тысяч долларов.

Другой эксперт тоже считает, что к весне курс может упасть до 12 тысяч долларов, но потом поднимется до 60 тысяч долларов. А глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский ожидает в 2021 году роста цены биткоина до 100 тысяч долларов.

Сегодня биткоин обновил исторический максимум, превысив 34 тысячи долларов. За последние несколько недель самая популярная криптовалюта уже несколько раз взлетала в цене.