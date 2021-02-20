Эбола пришла не одна. Вспышка чумы в Конго потребует срочных мер

Чума снова напомнила о себе. Ранее она уже устроила в мире три страшные пандемии. Но медики России спокойны — они знают, как лечить болезнь. Кроме того, в стране отлично работает противочумная система.

В Республике Конго зафиксировано 520 случаев заражения чумой. Самому пожилому заболевшему 73 года, а самому юному — три месяца. На северо-востоке от болезни погибли уже 32 человека. Кроме того, одновременно с этим в африканской стране произошла вспышка лихорадки Эбола.

Чума — старейшая из известных человечеству болезней, ее имя стало нарицательным для страшных напастей. Считается, что чумной бацилле около 20 тысяч лет, чуму упоминают в библейской первой книге Царств. В Конго были замечены все три вида болезни: бубонная, септическая и легочная.

«Возбудитель чумы заносится в организм человека при укусе чумными блохами, которые заражаются на больных грызунах, а затем покидают их трупы в поисках пропитания — из мертвого животного кровь насосать не получается», — рассказал «360» главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

Крысиная южная блоха — переносчик чумы. Источник фото: wikipedia.org

В зависимости от места укуса у больного воспаляются паховые, подмышечные или шейные лимфоузлы, которые являются первым заслоном от инфекции. Образуется так называемый чумной бубон. Без медицинской помощи этот заслон, как правило, микроб преодолевает. Возникают генерализованные формы чумы — септическая или легочная, которые даже при адекватном лечении нередко заканчиваются смертью.

Заражение может происходить и воздушно-капельным путем, но возможно занести инфекцию и контактно-бытовым путем, например, при разделке тушки больного грызуна, сурков, которые являются промысловыми животными. Именно так в прошлом году заразились несколько охотников в Монголии.

Необходим строгий карантин — страна, в которой произошла вспышка болезни, объявляет его через ВОЗ и закрывает район, где возникли заболевания чумой. Там всех жителей вакцинируют и выжидают шесть дней — такова при чуме длительность международного карантина. Если за это время никто больше не заболел, карантин снимают.

«Если болезнь лечить, то чума на уровне бубонов останавливается и человек спокойно выздоравливает. На сегодняшний день это заболевание, которое поддается лечению банальными антибиотиками. И угрозы большой эпидемии, тем паче пандемии не представляет», — заверил Владимир Никифоров.

Российские медики готовы

Чума встречается не только в Африке, а по всему миру: в Монголии, Китае, Калифорнии, Вьетнаме, на Мадагаскаре. У нас чума у животных встречается на Алтае, Дальнем Востоке, есть природный очаг в районе дельты Волги, на Северном Кавказе. Несколько лет назад была чума среди грызунов в Казахстане, в районе Байконура, и заставила нас даже поволноваться, отметил Владимир Никифоров.

Первая противочумная лаборатория открылась на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, а в 1899 году ее для безопасности горожан перенесли в изолированный форт «Император Александр I» в Кронштадте. Там была создана особая лаборатория, где разрабатывали противочумные вакцины и сыворотки.

После революции лаборатория переехала в Саратов, и там в 1918 году на базе кафедры микробиологии Саратовского университета был создан Краевой институт микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока РСФСР — нынешний Научно-исследовательский противочумный институт «Микроб».

По всей стране устроили противочумные станции, которые работают и по сей день. Они борются не только с чумой, но и со всеми опасными инфекциями, требующими проведения мероприятий по санитарной охране территории России: холерой, сибирской язвой, крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила и другими.

«В России последний и единичный случай чумы был зафиксирован в 2016 году — в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Больной выздоровел», — отметил профессор Владимир Никифоров.

Чумная история

В истории известны три колоссальные пандемии чумы, у них даже есть свои имена. Первая случилась во время правления византийского императора Юстиниана I и получила логичное название: Юстинианова чума.

Юстинианова чума. Источник фото: wikipedia.org

Началась в Египте, опустошила почти все страны Средиземноморья. Византия потеряла примерно половину населения, а всего погибли около 100 миллионов человек. В виде отдельных вспышек и эпидемий проявлялась с 541 года до середины VIII века.

Вторая — черная смерть, или черный мор — зародилась в Азии и в 1346–1348 годах бушевала в Европе. Пик пришелся на 1346–1353 годы, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Жертвами болезни стали десятки миллионов людей. По разным оценкам, погибло от 30 до 60% населения Европы. Именно тогда были придуманы маски чумных докторов.

Маска чумного доктора. Источник фото: pixabay.com

Третье пришествие чумы случилось в 1855 году в Китае. Суда с паровыми двигателями быстро разнесли заразу по всем частям света. Особенно чума лютовала в Гонконге и Бомбее. Остальные страны отделались небольшими по сравнению с эпидемиями Средневековья вспышками болезни.