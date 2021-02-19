Вспышка чумы случилась в Конго

За последние три месяца в Демократической Республике Конго участились случаи заражения чумой. На данный момент зарегистрировано более 500 случаев заражения, сообщил ТАСС.

Первые случаи заражения чумой были зарегистрированы на северо-востоке Конго, в Итури. Заболевают чумой в основном дети — средний возраст зараженных составляет 13 лет. Есть летальные случаи. От заболевания погиб 31 человек.

«Есть случаи бубонной чумы, которая вновь появилась в регионе. Выявлены пять случаев легочной чумы», — заявил министр здравоохранения правительства провинции Итури Патрик Карамура.

Ранее вспышка чумы была зарегистрирована в Свердловской области. Из-за случившегося местным властям пришлось ввести карантин