Бубонная чума у российских границ. Сурки второй год подряд заражают людей в Монголии

Карантин из-за бубонной чумы объявили на западе Монголии. Ограничен въезд и выезд из ряда населенных пунктов, расположенных неподалеку от Алтая и Тувы. Медикам предстоит проверить около 500 человек, которые могут являться разносчиками инфекции. Грозит ли болезнь России?

Карантин из-за бубонной чумы объявили в сомонах аймака Ховд на западе Монголии. Регион напрямую граничит с Китаем и находится недалеко от Алтая и Тувы. Для предотвращения болезни власти временно ограничили въезд и выезд из населенных пунктов, расположенных на этих территориях.

Заболевшими стали двое братьев из села Цэцэг, сообщило республиканское новостное агентство Montsame. У старшего, 27-летнего, болезнь протекает с поражением легких. Младший переносит болезнь в более легкой форме. По сведениям The Sun, старший из братьев сейчас находится в критическом состоянии. Источником инфекции стало сырое мясо сурка, которое считается в Монголии деликатесом.

Местные медики проверяют 146 человек, контактировавших с заболевшими. Позже им предстоит проверить еще 500 человек, которые общались с этими людьми.

В Национальном центре зоонозных болезней в очередной раз призвали людей не есть сурков. Предыдущая вспышка инфекции произошла в Монголии в 2019 году. Тогда он нее скончалась супружеская пара, также употребившая в пищу сырое мясо этого грызуна.

Эпидемии не будет

В современной Монголии вряд ли начнется эпидемия бубонной чумы, уверен советник директора Центрального НИИ эпидемиологии по научной работе, инфекционист Виктор Малеев. Но болезнь крайне опасна даже для сегодняшнего мира. Периодически ее фиксируют в Конго, на Мадагаскаре, в пустынных районах США. Распространяют ее живущие на грызунах блохи, являющиеся переносчиками бактерий Yersinia pestis.

Заразиться можно одним из трех способов. При укусе человека блохой бацилла поражает лимфоузлы, те твердеют и увеличиваются, образуя бубоны. В поздней стадии они превращаются в открытые гнойники, а инфекция поражает другие органы, например органы дыхания, перетекая в легочную форму, передающуюся воздушно-капельным путем.

Также заразиться можно при поедании сырого мяса грызунов. А септическая форма проявляется либо при укусе, либо при контакте с инфицированными материалами — ватными тампонами, тканью, бинтами, использовавшимися больными.

«Чуму вызывает бактерия, а лечится она антибиотиками, если своевременно. При легочной форме, если вовремя не применить антибиотики, люди умирают. Проблема в том, что в отдаленных районах люди не сразу обращаются к врачам. А болезнь развивается стремительно. Это тяжелая инфекция», — добавил Малеев.

Самая действенная профилактическая мера — своевременная вакцинация. Кроме того, в России существует специальная противочумная служба Роспотребнадзора, в частности Иркутский противочумный институт. Сотрудники таких организаций занимаются в числе прочего тем, что предотвращают заболеваемость на эндемичных по чуме территориях и контролируют эпизоотии, то есть эпидемии, среди грызунов. При них население оповещают об опасности отлова и тем более употребления в пищу животных.

«Черная смерть» и чумной бунт

По данным разных источников, первая пандемия, названная по имени правящего тогда византийского императора Юстиниана I Юстиниановой чумой, началась в 540–541 году в Эфиопии или Египте. Распространившись по торговым путям Средиземноморья, за два века болезнь унесла более 90 миллионов жизней по всему миру.

Вторая пандемия, названная «черной смертью», началась в 1320–1330-х годах с Монголии, Китая и других азиатских государств. Тогда сурки и прочие грызуны, обитавшие в пустыне Гоби, из-за засухи и бескормицы переселились поближе в людям. После этого зараза «пошла гулять» по Европе. В 1350–1352 годах болезнь пришла в Новгород, Псков, Чернигов, Смоленск, Киев, Москву и другие русские города. Некоторые населенные пункты полностью вымерли. От чумы скончался великий князь Симеон Гордый и двое его сыновей.

Пик «черной смерти» пришелся на 1346–1353 годы, отдельные вспышки продолжались до XIX века. Болезнь выкосила свыше 100 миллионов человек.

В XVII–XVIII веках в мире произошло несколько крупных эпидемий чумы. В 1654–1655 годах в России от нее погибли около 700 тысяч человек, в Лондоне и Франции — 100 тысяч. В 1771 годы последняя крупная вспышка вспышка инфекции в Европе спровоцировала Чумной бунт в Москве, где, по разным данным, за два года умерли 50–100 тысяч горожан.

В конце XIX века в Китае началась третья пандемия чумы, хотя некоторые исследователи считают ее последним пиком второй пандемии. Тяжелее всего пришлось Китаю и Индии, где в общей сложности погибли 12 миллионов человек. Последняя крупная эпидемия произошла в 1898–1963 годах в той же Индии, где от чумы скончались почти 13 тысяч человек.

С тех пор в Азии периодически происходят отдельные вспышки этой болезни. Бывают они и в России. Так, в 2016 году на Алтае заразился 10-летний мальчик, который помогал деду-животноводу разделывать сурка. Инфекция попала в организм через пораненный палец. Ребенка спасли.