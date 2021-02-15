Новая вспышка Эболы случилась в Африке. Ждем новую эпидемию?

Человечество еще не полностью победило коронавирус, а его уже поджидает новая эпидемия. Российские медики уверены, что смогут победить Эболу, ведь вакцина у нас уже есть.

Новые вспышки лихорадки Эбола зафиксировали в Республике Конго и в Гвинейской Республике. Это первые случаи после эпидемии 2013–2016 годов, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На этот раз у надвигающейся на мир напасти неприятно знакомое лицо: во время эпидемии в 2013–2016 годах начавшаяся также в Гвинейской Республике лихорадка унесла более 11 тысяч жизней. Разумеется, по сравнению с урожаем смертей COVID-19 эти цифры более скромные, но мы теперь точно знаем — лиха беда начало.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения выделяют пять разновидностей вируса. Один из них, Рестон, поражает обезьян и свиней, но не опасен для человека. А вот три — Бундибуджио, Заир и Судан — устроили переполох в Африке.

Первые симптомы болезни: повышение температуры, сильная слабость, мышечные боли, головная боль и боль в горле. Потом начинается сухой кашель и появляются колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания, диарея, рвота, сыпь, нарушения работы печени и почек. В половине случаев начинаются кровотечения. Если больной не выздоравливает через 14 дней, он практически обречен.

Как заражаются лихорадкой Эбола?

Люди получают эболавирус при тесном контакте, например через слизистую оболочку или повреждения на кожном покрове, с кровью или выделениями инфицированных. Тела умерших также представляют опасность в течение пятидесяти дней.

Лихорадку можно подхватить при контакте с загрязненным медицинским оборудованием, в частности, иглами и шприцами, а также с одеждой и постельными принадлежностями, загрязненными такими жидкостями. В сущности, как и многие страшные болезни, эболавирус делает ставку на плохую гигиену и антисанитарию.

Вирус может длительное время сохраняться в отдельных органах выздоровевшего человека и выделяться с физиологическими жидкостями, например с молоком кормящей матери. Одна радость: заразиться воздушно-капельным путем этой лихорадкой нельзя.

Естественным носителем вируса Эбола является главное блюдо африканской нищеты — летучие мыши крыланы, которые сами лихорадкой не болеют. Считается, что именно они стали главным источником распространения лихорадки Эбола в 2014 году.

Пламя невежества

А поддержали огонь эпидемии невежество и бедность, а также укоренившиеся религиозные и культурные традиции, уверен президент Либерии. Например, местное население отказывалось сдавать анализы, намеренно укрывало заболевших от врачей и силой отбирало госпитализированных, рассказал он ТАСС.

С началом эпидемии люди решили, что медработники намеренно распространяют болезнь, и начали нападать на врачей. Организация «Врачи без границ» была вынуждена эвакуировать весь персонал лечебного центра в Гвинее из-за того, что жители нападали на медработников и угрожали сжечь больницы. Позже в Гвинее были убиты восемь человек, которые пытались объяснить людям природу болезни.

На днях ВОЗ подтвердила новые случаи в Гвинее. Эксперты уже работают с правительствами соседних с Гвинеей государств, чтобы предотвратить распространение заболевания, сообщило РИА «Новости».

Вакцинация от геморрагической лихорадки официально стартовала в Демократической Республике Конго. Первыми вакцину получили медицинские работники в медцентре Матанда, где лечили первого пациента с Эболой.

Российская вакцина

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев подтвердил «360», что геморрагическая лихорадка Эбола относится к категории особо опасных инфекций.

«Это тяжелое вирусное заболевание, которое распространено в определенных регионах Африки. И в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии была приготовлена вакцина против геморрагической лихорадки Эболы. Она была признана лучшей в мире», — сообщил профессор.

Кстати, антиэбольная вакцина была создана по той же технологии, по которой были сделаны две вакцины против ближневосточной коронавирусной инфекции, вспыхнувшей в 2013 году — тогда ответственными за распространение болезни стали верблюды, хотя ученые выяснили, что вирус MERS-CoV тоже размножается в клетках летучих мышей.

Отечественная вакцина оказалась очень эффективной и безопасной. Разработчиков даже приглашали в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ для подробного доклада, рассказал Виктор Зуев. Эта же вакцина стала стартовой площадкой для препарата от нынешнего коронавируса.

Кстати, в России никогда не было вспышек лихорадки Эбола. Все подозрения в 40 случаях не подтвердились, однако от африканской лихорадки все же умерли две россиянки. В 1996 году погибла лаборантка вирусологического центра НИИ микробиологии МО РФ в Сергиевом Посаде: девушка заразилась вирусом, уколов себе палец. В 2004 году, также неосторожно уколовшись, от лихорадки Эбола умерла старшая лаборантка отдела особо опасных вирусных инфекций НИИ молекулярной биологии Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области.