Многие болезни существуют столько же, сколько и человечество. Они уносили жизни миллионов людей, внушали ужас и давали толчок к новым открытиям.

Они многие века изрядно мучили человечество, а некоторые готовы и сегодня поднять голову и наброситься на своих жертв, стоит дать лишь малейший шанс. Чума. проказа, сибирская язва, холера, полиомиелит — настоящие серийные убийцы, которых удалось если не победить, то хотя бы обуздать.

Чума

Это настоящий долгожитель на рынке смерти — ученые считают, что чумной бацилле около 20 тысяч лет. Чуму упоминают в библейской первой книге Царств, только за нашу эру она устроила три масштабные пандемии со страшными последствиями, ее с древности использовали как биологическое оружие, она стала нарицательным именем для любой страшной болезни.

На фоне нынешней пандемии коронавируса о чуме не вспомнил только ленивый. Умельцы бойко распродавали маски «чумных докторов» — кожаные респираторы, которые носили средневековые эскулапы в надежде уберечься от заразы. В «клюв» маски набивали травы, которые использовались как фильтр.

Во время одной из эпидемий чумы в Венеции был изобретен карантин — торговым судам предписывалось 40 дней провести на внешнем рейде, прежде чем они допускались в порт. А домашний карантин изобрели во время эпидемии в Англии — дом заболевшего помечался крестом, выходить можно было только по неотложным надобностям, неся перед собой палку с белым лоскутом.

Существует три формы чумной болезни: бубонная, септическая и легочная. Разносчиками могут быть блохи и грызуны, но зараза может (в зависимости от типа заболевания) передаваться и воздушно-капельным путем. Помимо бубонов — болезненных темно-красных вздутий лимфоузлов под мышками и в паху, — у больных появляются высокая температура, озноб, головная и мышечная боль, общая слабость.

Чума поражает легкие, вызывая кашель, боль в груди и затрудненное дыхание. Бактерии проникают в кровеносную систему, что ведет к сепсису и отказу важных органов. Первую действенную вакцину против бубонной чумы создали в начале XX века, но перелом в борьбе с напастью произошел в 1947 году, когда советские врачи первыми в мире применили стрептомицин.

В России последний и единичный случай чумы был зафиксирован в 2016 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Проказа

Еще одна древность, которая нет-нет, да и поднимет голову. Проказа или лепра известна человечеству под многими именами: болезнь Хансена, медленная смерть, финикийская болезнь, крымка, скорбная болезнь, ленивая смерть, болезнь Святого Лазаря.

При проказе возникает атрофия мышц, язвы на подошвах, контрактуры кистей и стоп, язва роговицы и прочие поражения лицевого нерва. Для поздних стадий характерно искажение черт лица, выпадение бровей и разрастание мочек ушей, носовые кровотечения, ларингит, охриплость и бесплодие у мужчин. При этом у лепры очень длительный инкубационный и бессимптомный период — иногда до 20 лет.

Считается, что это первая инфекция, известная человечеству. Лепра тоже попала в Ветхий Завет, ее упоминают источники Древней Индии, древнеегипетские доктора и даже сам Гиппократ. Прокаженных считали нечистыми и изгоняли из поселений. Больной должен был полностью скрывать под одеждой лицо и тело, а также ходить с колотушкой или колокольчиком, предупреждая о своем приближении.

Позже больных начали свозить в специальные места — лепрозории, где им старались оказать посильную помощь добрые люди и врачи-подвижники. Найти лекарство смогли лишь в 1943 году, но лепра все еще не ушла из ряда действующих заболеваний.

Полиомиелит

Полиомиелит, или детский спинномозговой паралич, известен с древности. На раскопках в древнеегипетском Мемфисе нашли стелу примерно 1403—1365 годов до нашей эры, на который изображен жрец, явно пораженный полиомиелитом. Также находили и мумии больных этой болезнью, а Гиппократ оставил описание симптомов.

Вирус размножается в кишечнике и приводит к необратимому параличу, чаще всего — ног, но может и привести к смерти, вызвав паралич дыхательных мышц. До ХХ века полиомиелит уверено шествовал по земному шару, устраивая массовые эпидемии. Лишь в 1909 году удалось доказать инфекционную природу болезни, пусть и не самым гуманным способом: ученые ввели в брюшную полость обезьяны кусочек ткани спинного мозга ребенка, умершего от полиомиелита, и вызвали болезнь у примата.

Один из самых известных людей, пострадавших от этой болезни, был президент США Франклин Рузвельт. Он основал Национальный фонд по борьбе с полиомиелитом, который собирал пожертвования и направлял их на изготовление механических кроватей для больных, а также на поиск вакцины.

Найти управу на недуг получилось в 60-х годах прошлого века. Вакцину параллельно разработали советские и американские ученые, но именно в СССР полиомиелит как массовое заболевание был ликвидирован впервые в мире. Но и в ХХI веке полиомиелит иногда вызывает эпидемии. Последние случай в России был «импортированным» — вирус привезли из Таджикистана в 2010 году в Чечню и Дагестан.

Холера

Еще одна инфекция, ставшая именем нарицательным. Считается, что холера преследует человечество на протяжении всей своей истории. Впервые эту болезнь описали Гиппократ и римский врач Гален. Жара, загрязнение речных вод и массовое скопление людей у рек способствовали распространению заболевания по Индийскому субконтиненту.

Холера заслуженно относится к особо опасным инфекциям. Болезнь поражает тонкий кишечник, дает обезвоживание, вплоть до гиповолемического шока и смерти.

Первая мировая пандемия холеры началась в 1817 году в Юго-Восточной Азии, пришла в Индию, где погибли около 40 миллионов человек, затем затронула территорию Европы и южные земли России (в частности — Астрахань). В Европе во время первой эпидемии жертвами холеры стали более 100 тысяч человек. Считается, что от более серьезных последствий европейские страны спасла чрезвычайно холодная зима 1823–1824 годов.

Всего у холеры было семь явлений и последняя, самая слабая, пандемия пришлась на 1961–1975 годы. Тогда на территории СССР вспышки холеры были зарегистрированы в Узбекистане, а позднее в Одесской и Астраханской областях, в Крыму и Грузии. В 1971 году возбудитель холеры Эль-Тор был обнаружен в водохранилище под Новосибирском, но тогда потенциальную эпидемию оперативно предотвратили.

В настоящее время болезнь практически не представляет опасности в связи с развитием вакцинации и широким применениям антибиотиков. Но с начала XXI века и до сих пор 53 страны мира регулярно ежегодно сообщают в ВОЗ о случаях холеры на своих территориях. Вспышки - в развивающихся и бедных странах, где плохо обстоят дела с гигиеной и медициной.

Сибирская язва

Сибирская язва, она же карбункул злокачественный, она же священный огонь, она же персидский огонь, известна людям с древнейших времен. Опасна и для человека, и для животных, может действовать на коже, в легких и желудочно-кишечном тракте. Ее любят посылать по почте неугодным политикам.

У людей сибирская язва чаще проявляется в карбункулезной форме и лишь изредка осложняется сепсисом, в отдельных случаях может развиваться инфекция, проявляющаяся в легочной или кишечной форме. Воротами инфекции для сибирской язвы обычно является поврежденная кожа, но при лечении болезнь редко бывает смертельной.

Но несмотря на это, вспышки сибирской язвы регистрируются в России и по сей день. Последние случаи замечены в 2019 году в селе Ставропольского края — там заразилась женщина после забоя быка, и в 2020 году в дагестанском селе зафиксировано сразу пять случаев заболевания сибирской язвой.