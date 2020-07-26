Бессрочный карантин ввели в районе Монголии из-за бубонной чумы

Медики заподозрили бубонную чуму у одного из жителей района Улиастай провинции Завхан на западе Монголии. В итоге там объявили карантин на неопределенный срок.

Признаки заболевания выявили у 39-летнего местного жителя, сообщило Синьхуа со ссылкой на региональные власти. У мужчины была высокая температура, головная и мышечная боль. Симптомы появились спустя неделю после того, как пациент съел мясо сурка. Эти животные часто являются переносчиками бубонной чумы.

Мужчину отправили в больницу под наблюдение врачей. Он должен будет провести какое-то время в полной изоляции. Кроме того, режим самоизоляции должны теперь соблюдать как минимум 10 человек, с которыми общался предполагаемый зараженный.

Первый заболевший бубонной чумой появился в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренней Монголии на севере Китая. Власти объявили третий уровень эпидемического предупреждения во всем регионе. Позже от чумы умер подросток в провинции Говь-Алтай. Довезти до больницы юношу не успели.