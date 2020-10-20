Блогер-гомофоб Володя XXL подпортил репутацию «Пятерочке» и Lay’s. Интернет готов к бойкоту

Бренд чипсов Lay’s совместно с сетью магазинов «Пятерочка» выпустил рекламу — в ней известный вратарь Игорь Акинфеев призывает подростков, доевших чипсы, не выкидывать фирменную упаковку, а сдать ее назад в магазин. Из переработанных материалов, если верить рекламе, будет построено новое футбольное поле.

Ошибка рекламщиков

Акинфеев — один из наиболее популярных российских футболистов, он много лет защищал ворота российской сборной на чемпионатах. Его присутствие в рекламе, безусловно, играет бренду на руку. Вот только появление курского блогера-подростка Владимира Горяинова, больше известного под псевдонимом Володя XXL, перечеркнуло все преимущества рекламного ролика.

Дело в том, что Володя XXL прославился исключительно из-за своих высказываний в отношении геев. На вопрос одной из подписчиц о том, как он относится к сексуальным меньшинствам, Володя ответил: «Я бы просто расстрелял этих вонючих людей».

После того как пользователи заметили в рекламе блогера, Lay’s пришлось удалить ролик из своих соцсетей и заявить, что они не приемлют гомофобию, а также собираются тщательно разобраться в случившемся. Однако извинений от бренда пока не последовало.

В пресс-службе X5 Retail Group объяснили изданию «Подъем», что осуждение рекламы среди пользователей Сети считают провокацией, а потому удалять ролик не намерены, хотя и не приемлют любой дискриминации. Кроме того, отметили в компании, за съемки были ответственны сотрудники Lay’s — к ним и должны быть претензии.

«По информации из открытых источников, блогер Володя XXL изменил свое мнение в отношении ЛГБТ и официально извинился за свое высказывание, отметив, „что это была большая ошибка и урок на будущее“», — сказали в пресс-службе.

Интернет осуждает

Появление скандального блогера в рекламе российского Lay’s многих удивило. Люди возмутились тем, что совсем недавно даже говорить о Володе XXL в положительном ключе было своего рода дурным тоном, а теперь его позвали сниматься в рекламу, как будто его призывов к расстрелу геев не было. На этот счет высказался главный техноблогер страны Валентин Wylsacom Петухов.

Некоторые пользователи Сети оказались настолько возмущены, что решили объявить бойкот, другие даже предложили Lау’s и «Пятерочке» не просто удалить скандальную рекламу, но и свои аккаунты в соцсетях целиком.

Другие отнеслись к подобному жесту со стороны Lay’s с иронией, потому что подобных случаев, когда компании «прокалывались» в выборе рекламных кампаний, хватает по всему миру.

А кое-кто вспомнил историю с телеведущей Региной Тодоренко, которую не переставали обсуждать и осуждать на протяжении долгого времени из-за того, что она неаккуратно высказалась о жертвах домашнего насилия. От сотрудничества с девушкой после скандала отказался ряд компаний. Но Тодоренко не только извинилась за свои слова, но и начала заниматься благотворительностью и просветительской деятельностью, чтобы другие люди не повторяли ее заблуждений.

Нашлись и те, кто решил, что такой рекламной кампанией Lay’s просто хотели привлечь к себе внимание, заставить людей обсуждать свой бренд.