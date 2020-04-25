Тодоренко назвала жертв домашнего насилия психически больными. Пришлось объясниться

Телеведущая Регина Тодоренко разозлила пользователей словами о жертвах домашнего насилия. На следующий день звезда «Орла и решки» передумала и намекнула, что и сама пережила трагический опыт.

«Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: „Боже, мой муж меня бьет!“ Твой муж тебя бьет. А почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?», — заявила Тодоренко в интервью PeopleTalk.

И не только это, в тот же день вышло интервью Регины Тодоренко главному редактору Glamour, где телеведущая объявила, что женщинам, которых бьют, просто нравится быть жертвами насилия.

Пользователи сразу же догадались, о ком идет речь. Всего пару недель назад актриса Агата Муцениеце записала видео, в котором призналась, что Павел Прилучный поднял на нее руку и выгоняет их с детьми на улицу прямо во время режима изоляции. Девушка плакала на протяжении всего обращения.

После спорного высказывания Тодоренко подписчики напали на телеведущую. Ее обвинили в том, что она оправдывает домашнее насилие. Телеведущей пришлось объясниться.

«Я прошу прощения за мои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе. Возможно, во мне говорят мои детские страхи, возможно, я, как и сотни женщин, не готова еще рассказать о том, что когда-то со мной произошло, возможно, я не хочу выглядеть жалкой», — заявила Тодоренко на видео, опубликованном в ее Instagram.

Но подписчики в резкое изменение взглядов не поверили.