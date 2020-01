«Я бы расстрелял этих людей вонючих». Юный блогер из Курска признался в гомофобии и оказался лицом к лицу с геем

Блогер из Курска Вова Горяинов, известный как Володя XXL, выпустил видео с призывом расстреливать геев. Его обвинили в хайпе и начали травить, после чего он пришел объясняться на YouTube-канал «Пушка». Интервью у него взял открытый гей Андрей Петров. И, похоже, он смог заставить Горяинова отказаться от своих слов.

«Я бы расстрелял этих вонючих людей»

Скандальное видео Горяинова появилось в TikTok около недели назад. По словам самого блогера, после того как его песня стала популярна во «ВКонтакте», к нему пришли около 100 тысяч новых подписчиков. И Володя XXL решил объяснить новичкам свою позицию.

«Я негативно отношусь к геям. Меня аж трясет, до трясучки. На самом деле, если бы у меня была такая возможность, мне вообще пофиг, что подумают блогеры, которые страдают этой болезнью, я бы просто расстрелял этих вонючих людей», — сказал Горяинов.

Но оказалось, мнение других блогеров ему все-таки не безразлично.

После публикации видео на Горяинова посыпались жалобы, его аккаунты в соцсетях заблокировали, в том числе на TikTok, и теперь молодой человек просит не называть его тиктокером.

Кроме того, из-за слов Горяинова, в которых многие разглядели призывы к убийству, TikTok изменил правила.

Чтобы объясниться, Горяинов пришел на интервью к бьюти-блогеру Андрею Петрову. В сентябре 2019 года Петров признался в гомосексуальности — выпустил 43-минутный ролик, в котором рассказывает о своей ориентации.

В разговоре с Петровым Горяинов заявил, что свои слова призывом к убийству не считает. «Ну как я пойду стрелять в людей? Возьму автомат и буду стрелять? Я высказал свое мнение, я никого не призывал это делать. Это мое личное мнение», — сказал он.

Я не призывал убивать людей. Ты просто выбрал одно слово и на нем зациклился — «расстрел» Вова Горяинов.

Воспитание блогера

По словам Горяинова, в таких взглядах виноваты Курск и воспитание. Но и тут нашлись нестыковки. Во-первых, непонятно, кто именно воспитывал юного блогера.

«Меня воспитали друзья, улица, просто я очень много времени проводил на улице. Ну конечно, родители», — сказал Горяинов.

А во-вторых, непонятно, есть все-таки в Курске геи или нет.

«В Курске нет геев. Ну, может, есть 5% из мальчиков. <…> Если бы ты приехал в Курск к нам, ты бы вообще на улицу не вышел, ты понимаешь это? Потому что там геев…» — отметил Горяинов.

И хотя блогер из Курска уже начал нести потери из-за блокировки соцсетей, он, кажется, не жалеет о своих словах. А в интервью с Петровым продолжил гомофобную агрессию.

«Нет, мне вообще неприятно [с тобой сидеть]. Как это возможно? Сидеть с геем. Мне противно, что у тебя маникюр, носишь бандуры (крупные сережки — прим. ред.), ошейник, блестки. <…> Польза от тебя какая? <…> Я принесу потомство. Ты же гей, какие дети? Ребенка будет жалко вашего», — сказал блогер Петрову и дал совет.

Надо сидеть как батя, ноги разложить и разговаривать Вова Горяинов.

По его мнению, весь скандал произошел из-за реакции администратора паблика «ВПШ» во «ВКонтакте», который, как считает Горяинов, решил похайпить. На этой странице действительно немало постов о видео Горяинова, а недавно появился призыв собраться в Курске.

Больше ненависти

Выпуск «Пушки» с интервью Вовы Горяинова вышел 12 января и собрал почти миллион просмотров. В ходе беседы Андрей Петров призвал зрителей оставлять комментарии и делиться своей реакцией на скандальное видео. В итоге ролик собрал более 40 тысяч комментариев, а видео стало первым в тредах. Поддержка Горяинова, о которой он говорил в интервью, если и была, то оказалась незаметна.

«Чел (Андрей Петров — прим. ред.) нереально сдержанный и терпеливый, гость — недоразвитый школопендр, который седьмой класс не закончил и два слова вместе связать не может», — написал Dante.

Комментаторы так и не решили, зачем Горяинов вообще начал эту историю.

«Пипец, я думала он хайп словить хотел или что-то такое, а он просто тупой», — заметила Little kitty from other planet.

Многие отметили, что блогер периодически противоречит сам себе. «Сам сидишь и строишь из себя что-то невероятное! Сам понял, о чем говорил? Противоречишь своим же словам!» — добавила Ольга Еремина.

В Twitter пользователи тоже не оказали поддержки юному блогеру.

Пользователи не скупятся на отрицательные эпитеты и метафоры в адрес Горяинова.

К моменту публикации материала аккаунты Вовы Горяинова так и не разблокировали, так что оценить реакцию его фанатов пока сложно.