Войны исламистов. Что делят ИГ* и «Талибан»** в Афганистане

«Исламское государство»* и «Талибан»** — две радикальные суннитские исламистские группировки, которые насаждают жесткое следование законам шариата. Но они не являются союзниками в своей борьбе. И если талибы** намерены воссоздать Исламский Эмират Афганистан, то боевики ИГ* стремятся создать новый халифат, распространив свою власть на весь исламский мир.

Чем различаются ИГ* и «Талибан»**

Группировки имеют разное происхождение. «Талибан»** возник в среде молодых пуштунов в конце 1980-х годов, а «Исламское государство»* — в Ираке и Сирии уже в 2010-х. Это совершенно разные эпохи, объяснил «360» глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

В движении талибов** большую роль наравне с радикальным исламом играл пуштунский национализм. Большая часть идеологов «Талибана»** рассматривала движение как способ решения афганских проблем — восстановления единства государства после разрушения в 1990-е и обустройства его жизни на том, что они считали праведным и справедливым началом.

«Что касается ИГ*, то оно стремилось захватить регион и создать глобальную тоталитарную державу с тоталитарной исламистской идеологией. Это главные и основные различия между двумя движениями», — отметил эксперт.

«Исламское государство»* пыталось проникнуть в Афганистан, пользуясь нестабильностью ситуации. ИГ* всегда было в состоянии войны с «Талибаном»** и остается в нем на сегодняшний день, пояснил Мендкович.

Угроза ИГ* для Афганистана

Ответственность за атаку на аэропорт Кабула, которая унесла жизни более 170 человек, США взвалили на группировку «Исламское государство — Хорасан»***, которая является ответвлением ИГ*. Большой Хорасан — историческая область, которая охватывает нынешние территории Афганистана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Эта ячейка ИГ* была сформирована в 2015 году. Тогда же между группировками вспыхнул конфликт после того, как лидер талибов** мулла Ахтар Мохаммад Мансур потребовал от главаря ИГ* Абу Бакру аль-Багдади прекратить вербовать в ряды «ИГ — Хорасан»*** перебежчиков из «Талибана»**.

Предпосылок к росту влияния ИГ* в Афганистане пока нет, однако если они действительно ответственны за теракт в аэропорту Кабула, это станет предисловием к новой активизации и терактам, посчитал Никита Мендкович.

«Если это действительно они, то они не просто так проводили этот теракт», — отметил он.

Цель «Исламского государства»* в Афганистане — захватить страну и использовать как базу для распространения своего влияния на другие регионы. В Афганистане слабые государственные структуры, страна дестабилизирована долгой войной и интервенцией США, и ИГ* пытается это использовать, объяснил эксперт.

Все против всех

Газета Washington Post в 2020 году рассказала, как войска США фактически помогли своим врагам в лице талибов** разгромить боевиков ИГ* в афганской провинции Кунар. Они могли атаковать обе стороны, но решили встать на сторону «Талибана»** и провести удары с беспилотников и другой авиации по ИГ*. Последних, в отличие от талибов**, США считают международной террористической группировкой, угрожающей Америке и Европе, и контроль над этой провинцией в их руках представлял бы большую угрозу. Впрочем, помощь в Кунаре не помешала американцам одновременно бомбить талибов** в других частях Афганистана.

«Исламское государство»* и «Талибан»** не конфликтовали, пока в Афганистане не появилась ячейка ИГ*. Многие эксперты склоняются к мнению, что это было конкурентной борьбой, в том числе по экономическим вопросам.

Перед тем как талибы** захватили власть, подход властей Афганистана к обеим группировкам был одинаковым, отметил в беседе с «360» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. При этом группировки различаются тем, что ИГ* ставит перед собой глобальные задачи, а талибы** ограничиваются только Афганистаном и не стремятся к экспансии за его пределы.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в РФ.

*** «Исламское государство — Хорасан» / «ИГ — Хорасан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.