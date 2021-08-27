Число жертв теракта в аэропорту Кабула увеличилось до 170, пострадали почти 200 человек. Об этом сообщил сайт CBS со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Ранее сообщалось о 110 погибших. Накануне Пентагон подтвердил, что жертвами взрывов стали 13 американских военных, еще 18 пострадали.

Президент США Джо Байден признал собственную ответственность за все, что за последнее время случилось в Афганистане. При этом он напомнил, что именно его предшественник Дональд Трамп заключил соглашение с талибами* о выводе войск. Байден приказал готовить удары по ИГ** после взрывов в аэропорту Кабула.

По предварительным данным, 28 талибов* погибли во время теракта. Об этом сообщил представитель радикального движения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти решительно осуждают террористические акты в столице Афганистана. Он отметил, что подтвердились пессимистические прогнозы о том, что хаосом в Афганистане решили воспользоваться «Исламское государство»** и производные от ИГ**.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ.